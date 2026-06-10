Influenciadora de Manaus toma vidro inteiro de molho de pimenta em entrevista; veja o vídeo!

A influenciadora Eliana Franco surpreendeu os seus seguidores após tomar um vidro inteiro de pimenta durante sua participação no podcast PodRolar. Conhecida pelos seus bordões “Chama, pai!” e “Ô besteira”, a influencer chamou a atenção pela coragem de virar todo o produto na frente dos apresentadores, mas chegou a preocupar outras pessoas devido a possibilidade dos riscos da ingestão excessiva da pimenta.

Em um certo momento da entrevista, a influenciadora pegou o vidro com a mão direita e deu um gole no líquido, o que fez as pessoas que estavam presentes no local pedirem para ela parar enquanto davam risadas da cena. Apesar de terem muitos pedidos para que ela não realizasse o ato, Eliana tomou sem fazer careta. "Bote no meu cavalete que eu vou levar pro meu sítio pra pagar de doida", disse ela após ter ingerido a pimenta.

VEJA MAIS

A atitude de tomar o vidro de pimenta rendeu diversas críticas

Ao perceberem a gravidade da situação, muitas pessoas criticaram a atitude da influenciadora digital Eliana Franco e alegaram que ela "fez aquilo pela audiência" no podcast. "Depois tá na internet fazendo vaquinha pra pedir um estômago novo", disse uma usuária. "A morte: Eu não acredito não Charlene", escreveu outra aos risos. "Reduziu a expectativa de vida dela em 20 anos... tudo por like", comentou um terceiro.

Quem é Eliana Franco?

A influenciadora digital Eliana Franco possui 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram, onde ela costuma publicar vídeos comendo hambúrgueres, peixes, carnes, vinagretes e outras refeições com bastante maionese, ketchup e pimenta. Mas além de conteúdos com comidas, ela também costuma fazer dublagens no Instagram, danças virais e, principalmente, gravação de momentos aleatórios do dia a dia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editro web em Oliberal.com)