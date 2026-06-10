Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influenciadora de Manaus toma vidro inteiro de molho de pimenta em entrevista; veja o vídeo!

Nos comentários, muitas pessoas criticaram a influencer por conta dos riscos que a ingestão excessiva de pimenta pode gerar à saúde

Victoria Rodrigues
fonte

Eliana Franco possui 1 milhão de seguidores no Instagram. (Foto: Reprodução/ Youtube @PodRolar)

A influenciadora Eliana Franco surpreendeu os seus seguidores após tomar um vidro inteiro de pimenta durante sua participação no podcast PodRolar. Conhecida pelos seus bordões “Chama, pai!” e “Ô besteira”, a influencer chamou a atenção pela coragem de virar todo o produto na frente dos apresentadores, mas chegou a preocupar outras pessoas devido a possibilidade dos riscos da ingestão excessiva da pimenta.

Em um certo momento da entrevista, a influenciadora pegou o vidro com a mão direita e deu um gole no líquido, o que fez as pessoas que estavam presentes no local pedirem para ela parar enquanto davam risadas da cena. Apesar de terem muitos pedidos para que ela não realizasse o ato, Eliana tomou sem fazer careta. "Bote no meu cavalete que eu vou levar pro meu sítio pra pagar de doida", disse ela após ter ingerido a pimenta.

VEJA MAIS

image Influenciadora usa vestido em homenagem ao boto-cor-de-rosa e chama atenção
O vestido foi produzido manualmente e buscou unir moda artesanal e valorização da identidade cultural da região Norte

image Em praia internacional, influenciadora paraense diverte ao lembrar do período 'farofeira' no Pará
Com muito bom humor, ela relembrou as idas à praia de Outeiro: “Minha mãe levava uns dois galetos para 30 meninos”

image Influencer brasileira diz ter gasto R$ 100 mil para ficar parecida com Mariah Carey
Os procedimentos foram realizados ao longo de quase uma década, segundo a influenciadora de 38 anos

A atitude de tomar o vidro de pimenta rendeu diversas críticas

Ao perceberem a gravidade da situação, muitas pessoas criticaram a atitude da influenciadora digital Eliana Franco e alegaram que ela "fez aquilo pela audiência" no podcast. "Depois tá na internet fazendo vaquinha pra pedir um estômago novo", disse uma usuária. "A morte: Eu não acredito não Charlene", escreveu outra aos risos. "Reduziu a expectativa de vida dela em 20 anos... tudo por like", comentou um terceiro.

Quem é Eliana Franco?

A influenciadora digital Eliana Franco possui 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram, onde ela costuma publicar vídeos comendo hambúrgueres, peixes, carnes, vinagretes e outras refeições com bastante maionese, ketchup e pimenta. Mas além de conteúdos com comidas, ela também costuma fazer dublagens no Instagram, danças virais e, principalmente, gravação de momentos aleatórios do dia a dia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editro web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

influenciadora

viralizou

vidro de pimenta

críticas

podcast

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda