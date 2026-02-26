Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influenciadora de 50 anos faz festa para celebrar 'idade biológica' de 35 anos

Ana Paula Oliveira decidiu fazer o teste após algumas pessoas comentarem que Ana Paula não aparentava ter a idade atual

Victoria Rodrigues
fonte

Ana Paula alegou não se identificar com 50 anos. (Foto: CO Assessoria)

A apresentadora do programa “Beleza Extrema”, da Band Triângulo, Ana Paula Oliveira, completou 50 anos recentemente e, pela primeira vez, optou por não comemorar a sua idade com base na data de nascimento. Em seu último aniversário, a influenciadora decidiu apagar as velas com 15 anos a menos na vida, isso porque ela havia realizado um teste de idade biológica que deu o resultado de 35 anos para ela.

“Parece que existe um manual dizendo como uma mulher de 50 deve agir. Eu nunca me encaixei nisso. Sempre ouvi que me visto jovem demais, que tenho energia demais, que deveria ser mais discreta. Celebrar minha idade biológica foi também uma forma de dizer que eu não vou me limitar ao número da certidão”, disse a apresentadora Ana Paula Oliveira.

VEJA MAIS

image Sandy faz reflexão no aniversário de 43 anos: 'Lá no final, vou estar satisfeita'
A cantora agradeceu, ainda, àqueles que a acompanham "seja de qual distância for"

image Sandy e namorado vão ao aniversário de Lucas Lima, ex da cantora
O ex-casal mantém uma boa relação e a parceria na criação do filho, Theo, de 11 anos.

image Romulo Maiorana faria 103 anos; confira o legado do pioneiro na comunicação amazônica
Empresário e jornalista, 'seu Romulo' transformou O Liberal em um dos maiores jornais do Brasil

Como foi realizado o teste de idade biológica?

A apresentadora resolveu fazer o teste de idade biológica quando as pessoas começaram a comentar repetidamente que Ana Paula não aparentava ter a idade que tinha pelo belo exemplo de aparência e disposição. Somado a esses elogios que recebia diariamente, a apresentadora também afirmou que se sentia diferente do que "aquele número representava" em seus aniversários.

“Eu sempre escutava que não parecia ter a idade que tenho. Aquilo começou a mexer comigo. Eu treino, me alimento bem, faço acompanhamento médico. Comecei a me perguntar se o meu corpo realmente refletia o número do documento”, explicou a influenciadora digital.

Após ter realizado o teste de idade biológica, ela recebeu o resultado e se alegrou, transformando assim, a percepção em comemoração, até porque ela concorda que mulheres não devem mais enfrentar opiniões de como se vestir, se comportar ou até “aceitar” a própria idade. “Eu quis marcar esse momento. Não é apagar a minha trajetória, é reconhecer como eu me sinto hoje. Foi libertador celebrar isso”, finalizou Ana Paula.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

apresentadora

idade biológica

comemoração

teste

35 anos
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda