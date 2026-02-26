Influenciadora de 50 anos faz festa para celebrar 'idade biológica' de 35 anos

A apresentadora do programa “Beleza Extrema”, da Band Triângulo, Ana Paula Oliveira, completou 50 anos recentemente e, pela primeira vez, optou por não comemorar a sua idade com base na data de nascimento. Em seu último aniversário, a influenciadora decidiu apagar as velas com 15 anos a menos na vida, isso porque ela havia realizado um teste de idade biológica que deu o resultado de 35 anos para ela.

“Parece que existe um manual dizendo como uma mulher de 50 deve agir. Eu nunca me encaixei nisso. Sempre ouvi que me visto jovem demais, que tenho energia demais, que deveria ser mais discreta. Celebrar minha idade biológica foi também uma forma de dizer que eu não vou me limitar ao número da certidão”, disse a apresentadora Ana Paula Oliveira.

VEJA MAIS

Como foi realizado o teste de idade biológica?

A apresentadora resolveu fazer o teste de idade biológica quando as pessoas começaram a comentar repetidamente que Ana Paula não aparentava ter a idade que tinha pelo belo exemplo de aparência e disposição. Somado a esses elogios que recebia diariamente, a apresentadora também afirmou que se sentia diferente do que "aquele número representava" em seus aniversários.

“Eu sempre escutava que não parecia ter a idade que tenho. Aquilo começou a mexer comigo. Eu treino, me alimento bem, faço acompanhamento médico. Comecei a me perguntar se o meu corpo realmente refletia o número do documento”, explicou a influenciadora digital.

Após ter realizado o teste de idade biológica, ela recebeu o resultado e se alegrou, transformando assim, a percepção em comemoração, até porque ela concorda que mulheres não devem mais enfrentar opiniões de como se vestir, se comportar ou até “aceitar” a própria idade. “Eu quis marcar esse momento. Não é apagar a minha trajetória, é reconhecer como eu me sinto hoje. Foi libertador celebrar isso”, finalizou Ana Paula.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)