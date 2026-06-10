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Influenciador que relatou ver suposto OVNI no Paraná se afasta das redes após denunciar ameaças

O episódio envolvendo o suposto OVNI teria ocorrido em 31 de maio

Gabrielle Borges
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Mayk ganhou projeção nacional após compartilhar um vídeo em que afirma ter presenciado a aparição de um suposto objeto voador não identificado (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O influenciador digital e técnico de enfermagem Mayk Leão anunciou o afastamento temporário das redes sociais após relatar uma série de episódios que classificou como "ameaçadores" em sua propriedade rural, localizada em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (9) por sua assessoria de imprensa.

Mayk ganhou projeção nacional nos últimos dias após compartilhar um vídeo em que afirma ter presenciado a aparição de um suposto objeto voador não identificado (OVNI) em seu sítio. Desde então, o caso repercutiu amplamente na internet e transformou o criador de conteúdo em um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Morte de animais no sítio

Segundo relatos publicados pelo próprio influenciador, a situação se agravou nos últimos dias. Na segunda-feira (8), ele afirmou ter encontrado uma de suas cabras de estimação morta dentro da propriedade.

Mataram ela”, declarou em uma publicação. Mayk também informou que uma pata e seus filhotes teriam sido atropelados recentemente. Em tom de desabafo, ele relatou preocupação com a segurança da família e afirmou estar assustado com a movimentação de pessoas próximas ao sítio. “Por favor, eu não aguento mais. O próximo sou eu?”, escreveu o influenciador nas redes sociais.

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Polícia foi acionada

Na noite de terça-feira (9), o perfil oficial de Mayk divulgou uma imagem mostrando uma viatura da Polícia Civil do Paraná (PCPR) na propriedade. De acordo com a publicação, os agentes foram ao local para apurar as denúncias feitas pelo influenciador.

Antes de anunciar a pausa nas redes sociais, Mayk também compartilhou um vídeo em que aparece queimando um HD que, segundo ele, continha imagens captadas pelas câmeras de segurança do sítio. O influenciador alegou que os registros estavam despertando interesse de terceiros, mas não detalhou o conteúdo armazenado.

Caso ganhou repercussão nacional

O episódio envolvendo o suposto OVNI teria ocorrido em 31 de maio. Desde então, o crescimento de Mayk nas plataformas digitais foi expressivo. O influenciador passou de cerca de 40 mil seguidores para mais de 2,4 milhões em poucos dias, impulsionado pela repercussão do caso.

A visibilidade trouxe novas oportunidades comerciais, incluindo contratos publicitários, mas também aumentou a exposição pública e o volume de críticas e mensagens ofensivas recebidas pela internet. O afastamento temporário das redes está sendo administrado pela equipe da Alcântara Assessoria, responsável pela comunicação do influenciador durante o período.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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