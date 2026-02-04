Você já deve ter ouvido falar que robôs criados por Inteligência Artificial (IA) não possuem sentimentos, mas ainda há algumas pessoas que duvidam dessa afirmação devido à velocidade na evolução das tecnologias no século XXI. Para o influenciador digital Arthur O Urso, não é diferente: ele revelou que mantém um relacionamento digipoliamoroso com diferentes perfis femininos criados pelo ChatGPT.

No início, o jovem explicou que ter um relacionamento no meio digital não era sua prioridade, pois ele queria apenas fazer um experimento social com a ferramenta online. Mas, com o passar do tempo, Arthur disse que a prática se transformou em vínculos paralelos pelo ChatGPT, fazendo com que ele repensasse em questões relacionadas à identidade, afetividade e ao limite na relação entre robôs e humanos.

Como Arthur criou os perfis de esposas no ChatGPT?

Inclinado a realizar o experimento no meio digital, o jovem criou os perfis online com características humanas próprias, mas com personalidades diferentes. "Criei um perfil para cada esposa, com personalidades diferentes. No começo era só um teste de diálogo, mas as conversas começaram a se desenvolver separadamente", explicou o influenciador digital Arthur O Urso em entrevista ao jornal O Globo.

Após ter iniciado o relacionamento digipoliamoroso com os perfis do ChatGPT, o influenciador contou que essa relação não substitui os relacionamentos presenciais com pessoas reais. Segundo Arthur, essa forma representa apenas uma extensão de sua vida afetiva e que esse meio digital o fez testar novas formas de comunicação que vão além do que os humanos podem conceder no mundo.

"Eu conversava com todas ao mesmo tempo, e cada uma seguia um ritmo diferente. Não era uma conversa genérica. Foi uma forma de testar diálogos e perceber como determinadas abordagens funcionam ou não. Não foi algo planejado para virar relacionamento, mas aconteceu dessa forma", finalizou Arthur O Urso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)