Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influencer paraense viraliza ao fazer sucesso com barbearia nudista: 'Quis um espaço diferente'

O local conta com atendimento individual e valores que podem chegar a R$ 4 mil, a depender do tipo de serviço escolhido pelos clientes

Victoria Rodrigues
fonte

Dani costuma compartilhar conteúdos de humor e fotos sensuais em seu perfil do Instagram. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A influenciadora paraense Daniella Motta fez sucesso nas redes sociais após abrir uma barbearia nudista com uma proposta ousada: todos os funcionários devem ficar sem roupas enquanto os clientes podem escolher se querem ficar nus ou não. Embora a proprietária do espaço tenha nascido no Pará, hoje ela reside na cidade de Florianópolis (SC), onde decidiu inovar e criar o seu negócio que conta com atendimento individual e valores que podem chegar a R$ 4 mil, a depender do tipo de serviço.

"A pessoa entra ali para ter tempo, privacidade e se sentir à vontade, sem vergonha do corpo e sem aquele atendimento corrido de salão tradicional (...) Eu quis criar um espaço diferente, onde a pessoa pudesse cuidar da aparência, ter privacidade e se sentir à vontade com o próprio corpo. A nudez faz parte da proposta, mas o atendimento e a experiência vêm em primeiro lugar", revelou a jovem paraense Dani Motta, de 21 anos, em entrevista recente ao jornal O Globo.

VEJA MAIS

image Influencer paraense cria 'Met Gala da Amazônia' com Rock Doido e promete evento inédito em Belém
Ian Aguiar vai reunir convidados com produções inspiradas em personagens e estética de grandes eventos internacionais para comemorar seu aniversário com o 'Rock Doido no Fundo do Mar'

image MC Daniel dança carimbó com Lia Mendonça e anda de búfalo no Marajó
Cantor voltou ao Pará para reencontrar a influenciadora paraense, participou de festa em comunidade da ilha e compartilhou momentos com búfalos

image VÍDEO: Camila Coelho vem a Belém em projeto com influenciadora paraense para 'mostrar rotina real'
A edição que será gravada na capital paraense terá como protagonista a criadora de conteúdo Eduarda Santana

Além de ser dona da barbearia nudista, a jovem faz parte do ramo de conteúdos +18

A jovem contou que decidiu iniciar no ramo de conteúdo adulto como uma alternativa de renda e, após algum tempo, a atividade acabou se tornando sua principal fonte financeira após deixar um emprego formal. Em uma época de sua vida, ela teve vídeos íntimos vazados entre alguns colegas de trabalho da empresa, o que fez ela se sentir pressionada a pedir demissão. Foi assim que ela teve a ideia de abrir uma barberia que não fosse tradicional, mas que proporcionasse experiências únicas aos clientes.

Para rebater críticas de que "criadores de conteúdo adulto não poderiam ter outras profissões", Dani explicou que realizou um curso de barbearia para poder aprender mais sobre a prática do corte de cabelo, a fim de possibilitar um contato profissional com as pessoas. "Sempre ouvi que criadora de conteúdo adulto precisava ter outra profissão, como se o que a gente faz não fosse trabalho. Então fiz um curso, aprendi o ofício e comecei a atender meus clientes", destacou Dani Motta ao jornal O Globo.

Hoje, a barbearia nudista oferece diversos serviços, como corte de cabelo, barba e cuidados de hidratação, sendo que o principal objetivo do local é unir cuidados pessoais de beleza, privacidade e uma experiência diferente dos modelos tradicionais que já existem no mercado brasileiro. Pois, desse modo, a jovem empreendedora acredita que os clientes possam ter maior liberdade durante os atendimentos e não se sentir envergonhados de exibir o próprio corpo dentro do estabelecimento.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

influencer

paraense

barbearia nudista

sucesso

santa catarina

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda