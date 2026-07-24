Influencer paraense viraliza ao fazer sucesso com barbearia nudista: 'Quis um espaço diferente'

A influenciadora paraense Daniella Motta fez sucesso nas redes sociais após abrir uma barbearia nudista com uma proposta ousada: todos os funcionários devem ficar sem roupas enquanto os clientes podem escolher se querem ficar nus ou não. Embora a proprietária do espaço tenha nascido no Pará, hoje ela reside na cidade de Florianópolis (SC), onde decidiu inovar e criar o seu negócio que conta com atendimento individual e valores que podem chegar a R$ 4 mil, a depender do tipo de serviço.

"A pessoa entra ali para ter tempo, privacidade e se sentir à vontade, sem vergonha do corpo e sem aquele atendimento corrido de salão tradicional (...) Eu quis criar um espaço diferente, onde a pessoa pudesse cuidar da aparência, ter privacidade e se sentir à vontade com o próprio corpo. A nudez faz parte da proposta, mas o atendimento e a experiência vêm em primeiro lugar", revelou a jovem paraense Dani Motta, de 21 anos, em entrevista recente ao jornal O Globo.

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Além de ser dona da barbearia nudista, a jovem faz parte do ramo de conteúdos +18

A jovem contou que decidiu iniciar no ramo de conteúdo adulto como uma alternativa de renda e, após algum tempo, a atividade acabou se tornando sua principal fonte financeira após deixar um emprego formal. Em uma época de sua vida, ela teve vídeos íntimos vazados entre alguns colegas de trabalho da empresa, o que fez ela se sentir pressionada a pedir demissão. Foi assim que ela teve a ideia de abrir uma barberia que não fosse tradicional, mas que proporcionasse experiências únicas aos clientes.

Para rebater críticas de que "criadores de conteúdo adulto não poderiam ter outras profissões", Dani explicou que realizou um curso de barbearia para poder aprender mais sobre a prática do corte de cabelo, a fim de possibilitar um contato profissional com as pessoas. "Sempre ouvi que criadora de conteúdo adulto precisava ter outra profissão, como se o que a gente faz não fosse trabalho. Então fiz um curso, aprendi o ofício e comecei a atender meus clientes", destacou Dani Motta ao jornal O Globo.

Hoje, a barbearia nudista oferece diversos serviços, como corte de cabelo, barba e cuidados de hidratação, sendo que o principal objetivo do local é unir cuidados pessoais de beleza, privacidade e uma experiência diferente dos modelos tradicionais que já existem no mercado brasileiro. Pois, desse modo, a jovem empreendedora acredita que os clientes possam ter maior liberdade durante os atendimentos e não se sentir envergonhados de exibir o próprio corpo dentro do estabelecimento.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em oliberal.com)