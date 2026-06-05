VÍDEO: Camila Coelho vem a Belém em projeto com influenciadora paraense para 'mostrar rotina real'

A influenciadora digital Camila Coelho anunciou que virá a Belém, em agosto, para a gravação de um novo projeto que promete aproximar ainda mais criadores de conteúdo de suas histórias reais. A iniciativa faz parte do projeto “Unfiltered”, que propõe mostrar a rotina de influenciadores de forma autêntica, sem roteiros e sem filtros.

A edição que será gravada na capital paraense terá como protagonista a criadora de conteúdo Eduarda Santana, após Camila se encantar com o material produzido por ela nas redes sociais. A experiência deve durar entre um e dois dias e inclui uma imersão completa no cotidiano da paraense.

Projeto “Unfiltered” aposta em realidade sem filtros

O “Unfiltered” é um formato que busca fugir das produções tradicionais de conteúdo digital, priorizando narrativas mais espontâneas e próximas da realidade dos influenciadores. A ideia é registrar vivências reais, com menos produção e mais autenticidade, aproximando o público das histórias por trás das redes sociais.

Com a edição no Pará, o projeto também coloca Belém em destaque no cenário digital, valorizando criadores de conteúdo da região e suas vivências locais. Durante a visita, Camila Coelho irá acompanhar de perto a rotina de Eduarda, conhecer sua família, sua casa e os lugares que fazem parte do seu dia a dia em Belém. A proposta é revelar não apenas o trabalho como influenciadora, mas também aspectos pessoais e culturais que moldam sua trajetória.

“Quero conhecer o mundo dela”, afirmou Camila ao comentar a proposta do projeto.

VEJA MAIS



Quem é Camila Coelho?

Camila Coelho é uma das principais influenciadoras digitais brasileiras e referência internacional no segmento de beleza, moda e lifestyle. Ela ganhou projeção inicialmente com vídeos de maquiagem no YouTube e, ao longo dos anos, construiu uma carreira global, com presença em eventos de moda e parcerias com grandes marcas.

Atualmente, Camila também atua como empresária e fundadora de uma marca de cosméticos, além de manter forte influência nas redes sociais, onde reúne milhões de seguidores ao redor do mundo.



*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com