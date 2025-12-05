Capa Jornal Amazônia
Google divulga as principais pesquisas de 2025; saiba quais foram

Saiba quais foram os termos mais buscados pelos brasileiros no decorrer do ano

Gabrielle Borges
fonte

Confira as pesquisas mais comuns no Brasil em 2025 (Reprodução/Google)

Google Brasil divulgou, na última quinta-feira (4), em forma de "retrospectiva", as principais buscas do ano na plataforma de pesquisa. A ferramenta levantou tendências, assuntos, celebridades e até dúvidas que os brasileiros mais tiveram no decorrer do ano de 2025.

Segundo os dados, o assunto mais buscado foi Mundial de Clubes, seguido por PSG. Logo depois, Preta Gil também apareceu no ranking. O filme "Ainda Estou Aqui" também aparece na lista. Confira abaixo.

Os acontecimentos mais buscados: 

Nos últimos meses, diversos acontecimentos têm dominado as buscas no Google, refletindo o interesse do público por questões políticas, econômicas e culturais que estão moldando o cenário atual. Entre os assuntos mais pesquisados, destacam-se tanto eventos internacionais quanto crises locais que geraram discussões em várias partes do mundo.

Um dos tópicos mais comentados foi o "tarifaço de Trump", que reacendeu as tensões comerciais entre os Estados Unidos e outros países. Simultaneamente, a crise do metanol se tornou uma grande preocupação, principalmente após uma série de intoxicações fatais causadas pelo consumo de bebidas adulteradas.  Confira a lista:

Acontecimentos:

  • Tarifaço de Trump
  • Crise do metanol
  • Oscar de Ainda Estou Aqui
  • Denúncia do Felca
  • Eliminatórias da Copa do Mundo
  • Julgamento de Jair Bolsonaro
  • Guerra Irã-Israel
  • Resgate de Juliana Marins
  • Protestos no Nepal
  • Lei Magnitsky

Mortes:

No campo de mortes mais buscadas, a cantora Preta Gil dominou a lista; logo em seguida vieram o Papa Francisco e Charlie Kirk. A brasileira Juliana Marins, que faleceu ao cair em uma trilha na Indonésia também aparece na lista:

  • Preta Gil
  • Papa Francisco
  • Charlie Kirk
  • Vitória Regina de Sousa
  • Diogo Jota
  • Ozzy Osbourne
  • Juliana Marins
  • Arlindo Cruz
  • Francisco Cuoco
  • Michelle Trachtenberg

Personalidades

tenista português João Fonseca foi o nome mais buscado no Google, em seguida do presidente norte-americano Donald Trump e da atriz brasileira Fernanda Torres. Nomes como Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga também tiveram diversas buscas:

  • João Fonseca
  • Donald Trump
  • Fernanda Torres
  • Hytalo Santos
  • Felca
  • Suzane von Richthofen
  • Leo Lins
  • Carlo Ancelotti
  • Elize Matsunaga
  • Virginia Fonseca

Política:

No campo político**,** o Julgamento de Jair Bolsonaro liderou as buscas, assim como a votação da anistia. A COP 30 também apareceu entre os assuntos mais buscados:

  • Julgamento de Jair Bolsonaro
  • Votação da anistia
  • Lei Magnitsky
  • PEC da Blindagem
  • COP30
  • IOF
  • Carteira Nacional Docente
  • BRICS
  • Concurso dos Correios
  • Empréstimo consignado para CLT

Filmes:

O vencedor do Oscar 2025 "Anora" foi o filme mais buscado, em seguida de "Ainda Estou Aqui", que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional:

  • Anora
  • Ainda Estou Aqui
  • Nosferatu
  • Conclave
  • Superman
  • Invocação do Mal 4
  • Thunderbolts
  • Como Treinar seu Dragão
  • Entre Montanhas
  • Pecadores

Memes:

Nos memes, 'Morango do Amor', 'Guiana Brasileira' e 'Tralalero Tralala' também apareceram nas buscas:

  • Meme Guiana Brasileira
  • Meme 67
  • Meme Plankton
  • Meme Cheguei Brasil
  • Meme Morango do Amor
  • Meme Tralalero Tralala
  • Meme Amir
  • Meme Por mim
  • Meme Bombardino crocodilo
  • Meme Dexter

Shows:

No campo de shows, Lady Gaga foi o nome mais buscado no país devido ao show realizado no Brasil. Henrique e Juliano e Luan Santana foram os únicos nomes brasileiros no ranking.

Lady Gaga
Shakira
AC/DC
System of a Down
Gilberto Gil
Guns N' Roses
Henrique e Juliano
Katy Perry
Linkin Park
Luan Santana

"O que é...":

No campo das perguntas, "O que é metanol?" liderou as buscas, mas dúvidas sobre bebês reborn e COP30 também estiveram presentes:

O que é metanol?
O que é anistia?
O que é GLO?
O que é PEC da Blindagem?
O que é BRICS?
O que é DIX?
O que é bebê reborn?
O que é Corpus Christi?
O que é arsênio?
O que é COP30?

Receitas:

A receita mais viral em solo brasileiro foi o "Morango do Amor", em seguida da receita do "Biscoito do Round 6" e de receitas diversas na air fryer:

  • Morango do amor
  • Biscoito do Round 6
  • Ovo de páscoa caseiro
  • Batata frita na air fryer
  • Pudim na air fryer
  • Batata doce na air fryer
  • Bolo na air fryer
  • Uva do Amor
  • Pastel na air fryer
  • Peixe na air fryer

Trend:

Trends como as de desenhos estilo anime do Studio Ghibli dominaram o primeiro lugar, assim como a trend de inteligência artificial de Jesus abraçando pessoas. O "Morango do Amor" esteve mais uma vez presente:

  • Trend do anime
  • Trend Gemini
  • Trend boneco na caixa
  • Trend Jesus Abraçando
  • Trend do carro miniatura
  • Trend polaroid
  • Trend do pozinho mágico
  • Trend morango do Amor
  • Trend da xuxinha
  • Trend da sereia

TV e Séries:

A série coreana Round 6 ocupou o primeiro lugar da lista, mas títulos brasileiros como o remake de "Vale Tudo", a série policial "Tremembé" e a novela "Beleza Fatal" também apareceram:

  • Round 6
  • Monstro: A História de Ed Gein
  • Beleza Fatal
  • Os Donos do Jogo
  • Tremembé
  • Vale Tudo
  • Garota do Momento
  • A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário
  • Dias Perfeitos
  • Power Couple

Músicas:

Nas músicas, a lista das mais pesquisadas foi:

  • Mãe Solteira
  • Ordinary
  • Escape
  • Imperfeito
  • Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira
  • Calma Vida Tá de Boa
  • Quem É Esse?
  • Reacende a Chama
  • Resenha do Arrocha
  • O Fogo Arderá

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

