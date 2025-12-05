Google divulga as principais pesquisas de 2025; saiba quais foram
Saiba quais foram os termos mais buscados pelos brasileiros no decorrer do ano
O Google Brasil divulgou, na última quinta-feira (4), em forma de "retrospectiva", as principais buscas do ano na plataforma de pesquisa. A ferramenta levantou tendências, assuntos, celebridades e até dúvidas que os brasileiros mais tiveram no decorrer do ano de 2025.
Segundo os dados, o assunto mais buscado foi Mundial de Clubes, seguido por PSG. Logo depois, Preta Gil também apareceu no ranking. O filme "Ainda Estou Aqui" também aparece na lista. Confira abaixo.
Os acontecimentos mais buscados:
Nos últimos meses, diversos acontecimentos têm dominado as buscas no Google, refletindo o interesse do público por questões políticas, econômicas e culturais que estão moldando o cenário atual. Entre os assuntos mais pesquisados, destacam-se tanto eventos internacionais quanto crises locais que geraram discussões em várias partes do mundo.
Um dos tópicos mais comentados foi o "tarifaço de Trump", que reacendeu as tensões comerciais entre os Estados Unidos e outros países. Simultaneamente, a crise do metanol se tornou uma grande preocupação, principalmente após uma série de intoxicações fatais causadas pelo consumo de bebidas adulteradas. Confira a lista:
Acontecimentos:
- Tarifaço de Trump
- Crise do metanol
- Oscar de Ainda Estou Aqui
- Denúncia do Felca
- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Julgamento de Jair Bolsonaro
- Guerra Irã-Israel
- Resgate de Juliana Marins
- Protestos no Nepal
- Lei Magnitsky
Mortes:
No campo de mortes mais buscadas, a cantora Preta Gil dominou a lista; logo em seguida vieram o Papa Francisco e Charlie Kirk. A brasileira Juliana Marins, que faleceu ao cair em uma trilha na Indonésia também aparece na lista:
- Preta Gil
- Papa Francisco
- Charlie Kirk
- Vitória Regina de Sousa
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Juliana Marins
- Arlindo Cruz
- Francisco Cuoco
- Michelle Trachtenberg
Personalidades
O tenista português João Fonseca foi o nome mais buscado no Google, em seguida do presidente norte-americano Donald Trump e da atriz brasileira Fernanda Torres. Nomes como Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga também tiveram diversas buscas:
- João Fonseca
- Donald Trump
- Fernanda Torres
- Hytalo Santos
- Felca
- Suzane von Richthofen
- Leo Lins
- Carlo Ancelotti
- Elize Matsunaga
- Virginia Fonseca
Política:
No campo político**,** o Julgamento de Jair Bolsonaro liderou as buscas, assim como a votação da anistia. A COP 30 também apareceu entre os assuntos mais buscados:
- Julgamento de Jair Bolsonaro
- Votação da anistia
- Lei Magnitsky
- PEC da Blindagem
- COP30
- IOF
- Carteira Nacional Docente
- BRICS
- Concurso dos Correios
- Empréstimo consignado para CLT
Filmes:
O vencedor do Oscar 2025 "Anora" foi o filme mais buscado, em seguida de "Ainda Estou Aqui", que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional:
- Anora
- Ainda Estou Aqui
- Nosferatu
- Conclave
- Superman
- Invocação do Mal 4
- Thunderbolts
- Como Treinar seu Dragão
- Entre Montanhas
- Pecadores
Memes:
Nos memes, 'Morango do Amor', 'Guiana Brasileira' e 'Tralalero Tralala' também apareceram nas buscas:
- Meme Guiana Brasileira
- Meme 67
- Meme Plankton
- Meme Cheguei Brasil
- Meme Morango do Amor
- Meme Tralalero Tralala
- Meme Amir
- Meme Por mim
- Meme Bombardino crocodilo
- Meme Dexter
Shows:
No campo de shows, Lady Gaga foi o nome mais buscado no país devido ao show realizado no Brasil. Henrique e Juliano e Luan Santana foram os únicos nomes brasileiros no ranking.
Lady Gaga
Shakira
AC/DC
System of a Down
Gilberto Gil
Guns N' Roses
Henrique e Juliano
Katy Perry
Linkin Park
Luan Santana
"O que é...":
No campo das perguntas, "O que é metanol?" liderou as buscas, mas dúvidas sobre bebês reborn e COP30 também estiveram presentes:
O que é metanol?
O que é anistia?
O que é GLO?
O que é PEC da Blindagem?
O que é BRICS?
O que é DIX?
O que é bebê reborn?
O que é Corpus Christi?
O que é arsênio?
O que é COP30?
Receitas:
A receita mais viral em solo brasileiro foi o "Morango do Amor", em seguida da receita do "Biscoito do Round 6" e de receitas diversas na air fryer:
- Morango do amor
- Biscoito do Round 6
- Ovo de páscoa caseiro
- Batata frita na air fryer
- Pudim na air fryer
- Batata doce na air fryer
- Bolo na air fryer
- Uva do Amor
- Pastel na air fryer
- Peixe na air fryer
Trend:
Trends como as de desenhos estilo anime do Studio Ghibli dominaram o primeiro lugar, assim como a trend de inteligência artificial de Jesus abraçando pessoas. O "Morango do Amor" esteve mais uma vez presente:
- Trend do anime
- Trend Gemini
- Trend boneco na caixa
- Trend Jesus Abraçando
- Trend do carro miniatura
- Trend polaroid
- Trend do pozinho mágico
- Trend morango do Amor
- Trend da xuxinha
- Trend da sereia
TV e Séries:
A série coreana Round 6 ocupou o primeiro lugar da lista, mas títulos brasileiros como o remake de "Vale Tudo", a série policial "Tremembé" e a novela "Beleza Fatal" também apareceram:
- Round 6
- Monstro: A História de Ed Gein
- Beleza Fatal
- Os Donos do Jogo
- Tremembé
- Vale Tudo
- Garota do Momento
- A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário
- Dias Perfeitos
- Power Couple
Músicas:
Nas músicas, a lista das mais pesquisadas foi:
- Mãe Solteira
- Ordinary
- Escape
- Imperfeito
- Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira
- Calma Vida Tá de Boa
- Quem É Esse?
- Reacende a Chama
- Resenha do Arrocha
- O Fogo Arderá
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
