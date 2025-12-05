Google divulga as principais pesquisas de 2025; saiba quais foram

O Google Brasil divulgou, na última quinta-feira (4), em forma de "retrospectiva", as principais buscas do ano na plataforma de pesquisa. A ferramenta levantou tendências, assuntos, celebridades e até dúvidas que os brasileiros mais tiveram no decorrer do ano de 2025.

Segundo os dados, o assunto mais buscado foi Mundial de Clubes, seguido por PSG. Logo depois, Preta Gil também apareceu no ranking. O filme "Ainda Estou Aqui" também aparece na lista. Confira abaixo.

Os acontecimentos mais buscados:

Nos últimos meses, diversos acontecimentos têm dominado as buscas no Google, refletindo o interesse do público por questões políticas, econômicas e culturais que estão moldando o cenário atual. Entre os assuntos mais pesquisados, destacam-se tanto eventos internacionais quanto crises locais que geraram discussões em várias partes do mundo.



Um dos tópicos mais comentados foi o "tarifaço de Trump", que reacendeu as tensões comerciais entre os Estados Unidos e outros países. Simultaneamente, a crise do metanol se tornou uma grande preocupação, principalmente após uma série de intoxicações fatais causadas pelo consumo de bebidas adulteradas. Confira a lista:

Acontecimentos:

Tarifaço de Trump

Crise do metanol

Oscar de Ainda Estou Aqui

Denúncia do Felca

Eliminatórias da Copa do Mundo

Julgamento de Jair Bolsonaro

Guerra Irã-Israel

Resgate de Juliana Marins

Protestos no Nepal

Lei Magnitsky

Mortes:

No campo de mortes mais buscadas, a cantora Preta Gil dominou a lista; logo em seguida vieram o Papa Francisco e Charlie Kirk. A brasileira Juliana Marins, que faleceu ao cair em uma trilha na Indonésia também aparece na lista:

Preta Gil

Papa Francisco

Charlie Kirk

Vitória Regina de Sousa

Diogo Jota

Ozzy Osbourne

Juliana Marins

Arlindo Cruz

Francisco Cuoco

Michelle Trachtenberg

Personalidades

O tenista português João Fonseca foi o nome mais buscado no Google, em seguida do presidente norte-americano Donald Trump e da atriz brasileira Fernanda Torres. Nomes como Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga também tiveram diversas buscas:

João Fonseca

Donald Trump

Fernanda Torres

Hytalo Santos

Felca

Suzane von Richthofen

Leo Lins

Carlo Ancelotti

Elize Matsunaga

Virginia Fonseca

Política:

No campo político**,** o Julgamento de Jair Bolsonaro liderou as buscas, assim como a votação da anistia. A COP 30 também apareceu entre os assuntos mais buscados:

Julgamento de Jair Bolsonaro

Votação da anistia

Lei Magnitsky

PEC da Blindagem

COP30

IOF

Carteira Nacional Docente

BRICS

Concurso dos Correios

Empréstimo consignado para CLT

Filmes:

O vencedor do Oscar 2025 "Anora" foi o filme mais buscado, em seguida de "Ainda Estou Aqui", que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional:

Anora

Ainda Estou Aqui

Nosferatu

Conclave

Superman

Invocação do Mal 4

Thunderbolts

Como Treinar seu Dragão

Entre Montanhas

Pecadores

Memes:

Nos memes, 'Morango do Amor', 'Guiana Brasileira' e 'Tralalero Tralala' também apareceram nas buscas:

Meme Guiana Brasileira

Meme 67

Meme Plankton

Meme Cheguei Brasil

Meme Morango do Amor

Meme Tralalero Tralala

Meme Amir

Meme Por mim

Meme Bombardino crocodilo

Meme Dexter

Shows:

No campo de shows, Lady Gaga foi o nome mais buscado no país devido ao show realizado no Brasil. Henrique e Juliano e Luan Santana foram os únicos nomes brasileiros no ranking.

Lady Gaga

Shakira

AC/DC

System of a Down

Gilberto Gil

Guns N' Roses

Henrique e Juliano

Katy Perry

Linkin Park

Luan Santana

"O que é...":

No campo das perguntas, "O que é metanol?" liderou as buscas, mas dúvidas sobre bebês reborn e COP30 também estiveram presentes:

O que é metanol?

O que é anistia?

O que é GLO?

O que é PEC da Blindagem?

O que é BRICS?

O que é DIX?

O que é bebê reborn?

O que é Corpus Christi?

O que é arsênio?

O que é COP30?

Receitas:

A receita mais viral em solo brasileiro foi o "Morango do Amor", em seguida da receita do "Biscoito do Round 6" e de receitas diversas na air fryer:

Morango do amor

Biscoito do Round 6

Ovo de páscoa caseiro

Batata frita na air fryer

Pudim na air fryer

Batata doce na air fryer

Bolo na air fryer

Uva do Amor

Pastel na air fryer

Peixe na air fryer

Trend:

Trends como as de desenhos estilo anime do Studio Ghibli dominaram o primeiro lugar, assim como a trend de inteligência artificial de Jesus abraçando pessoas. O "Morango do Amor" esteve mais uma vez presente:

Trend do anime

Trend Gemini

Trend boneco na caixa

Trend Jesus Abraçando

Trend do carro miniatura

Trend polaroid

Trend do pozinho mágico

Trend morango do Amor

Trend da xuxinha

Trend da sereia

TV e Séries:

A série coreana Round 6 ocupou o primeiro lugar da lista, mas títulos brasileiros como o remake de "Vale Tudo", a série policial "Tremembé" e a novela "Beleza Fatal" também apareceram:

Round 6

Monstro: A História de Ed Gein

Beleza Fatal

Os Donos do Jogo

Tremembé

Vale Tudo

Garota do Momento

A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário

Dias Perfeitos

Power Couple

Músicas:

Nas músicas, a lista das mais pesquisadas foi:

Mãe Solteira

Ordinary

Escape

Imperfeito

Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira

Calma Vida Tá de Boa

Quem É Esse?

Reacende a Chama

Resenha do Arrocha

O Fogo Arderá

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)