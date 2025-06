Galã da TV Globo que morreu jovem previu o próprio acidente de carro

O ator Osmar de Mattos, conhecido por atuar em diversas novelas da TV Globo, morreu durante a produção de sua terceira novela.

O ator, que tinha apenas 22 anos, iniciou sua trajetória de sucesso quando foi descoberto por um produtor do apresentador Silvio Santos e acabou gostando da fama ao participar do programa.

Por esse motivo, não faltaram convites, na época, para atuações e, principalmente, ensaios fotográficos, pois Osmar possuía muita beleza e carisma, além de sua jovialidade. Entre as novelas das quais o ator participou, estão: "Cinderela 77" (TV Tupi), "Dancin’ Days" (1978), "Cara a Cara" (1979) e "Pé de Vento" (1980), todas da Rede Globo.

Mas, no auge do sucesso, amigos, familiares e fãs do ator foram surpreendidos com a notícia de sua morte no dia 25 de março de 1980, devido a um acidente de carro que ocorreu na rodovia Fernão Dias, quando um caminhão cruzou a estrada e o atingiu em cheio. Após o choque, o veículo capotou e caiu no rio, fazendo com que Osmar quebrasse o pescoço e morresse na hora.

Previsão da morte

Após todo esse acontecimento, a morte do ator causou comoção nacional e arrastou uma multidão de fãs para o seu velório. Segundo informações do portal Notícias da TV, em uma reportagem de 2023, o galã da Globo teria previsto a própria morte, já que sempre comentava sobre "morrer cedo".

“Ele não era nem um pouco apavorado com a ideia de morrer. Até dizia que, no dia em que isso acontecesse, olharia para todos nós, que estaríamos chorando sua morte, e daria boas gargalhadas, pois estaria em um lugar muito melhor do que este”, confessou a irmã do ator em entrevista à imprensa na época.

