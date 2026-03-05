Ficar sem sexo diminui o tamanho do pênis? Estudo revela os riscos da ausência de estímulo no órgão

A saúde do órgão genital masculino é algo que preocupa a maioria dos homens em todo o mundo, mas o que mais inquieta o pensamento deles, na maior parte das vezes, é o tamanho do pênis que faz com que surjam diversas dúvidas no dia a dia. Embora seja uma pergunta constrangedora, alguns homens se questionam, por exemplo, se ficar sem fazer sexo pode diminuir o tamanho do órgão, e a resposta é sim!

De acordo com uma pesquisa produzida por pesquisadores da Universidade do Estado da Califórnia (CSU), a ausência prolongada de atividade sexual pode levar à atrofia peniana. Isto é, se o homem ficar durante um período muito longo sem praticar relação sexual, o pênis não vai ter o estímulo que necessita e acabará perdendo a elasticidade, podendo, assim, diminuir até 2 cm de comprimento.

Além disso, o urologista Ariê Carneiro revelou, em entrevista ao jornal O Estado de Minas, que as ereções desempenham um papel importante na saúde do homem, porque agem como um mecanismo de vascularização e manutenção da musculatura. “Ereções espontâneas, diurnas ou noturnas, também participam da manutenção da saúde do órgão. O essencial é a ocorrência de ereções firmes e com duração adequada", disse.

VEJA MAIS

Mas e a masturbação? Ela também serve como estímulo para o pênis não diminuir?

No campo da saúde sexual masculina, outra dúvida pertinente que surge é se a masturbação possui os mesmos benefícios para suprir a ausência da relação sexual e fazer com que o órgão não diminua de tamanho. A resposta é que a masturbação pode cumprir um papel semelhante ao do sexo, isso porque essa prática pode manter o pênis ativo e fazer com que a circulação sanguínea atue normalmente no membro.

Já aqueles que possuem problemas com ereções e têm receio que o órgão genital possa diminuir com o tempo, recomenda-se que o homem procure uma ajuda especializada. “Em casos de disfunção erétil leve, a recomendação costuma envolver tratamento voltado ao restabelecimento de ereções frequentes, mesmo sem masturbação ou relação sexual, com o objetivo de manter a musculatura e a elasticidade”, concluiu Ariê Carneiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web em Oliberal.com)