Ficar sem sexo diminui o tamanho do pênis? Estudo revela os riscos da ausência de estímulo no órgão

Apesar de ser uma pergunta constrangedora, alguns homens possuem essa dúvida com relação ao tamanho do órgão

Victoria Rodrigues
fonte

Ficar sem fazer sexo pode diminuir até 2 cm do pênis. (Foto: Freepik)

A saúde do órgão genital masculino é algo que preocupa a maioria dos homens em todo o mundo, mas o que mais inquieta o pensamento deles, na maior parte das vezes, é o tamanho do pênis que faz com que surjam diversas dúvidas no dia a dia. Embora seja uma pergunta constrangedora, alguns homens se questionam, por exemplo, se ficar sem fazer sexo pode diminuir o tamanho do órgão, e a resposta é sim!

De acordo com uma pesquisa produzida por pesquisadores da Universidade do Estado da Califórnia (CSU), a ausência prolongada de atividade sexual pode levar à atrofia peniana. Isto é, se o homem ficar durante um período muito longo sem praticar relação sexual, o pênis não vai ter o estímulo que necessita e acabará perdendo a elasticidade, podendo, assim, diminuir até 2 cm de comprimento. 

Além disso, o urologista Ariê Carneiro revelou, em entrevista ao jornal O Estado de Minas, que as ereções desempenham um papel importante na saúde do homem, porque agem como um mecanismo de vascularização e manutenção da musculatura. “Ereções espontâneas, diurnas ou noturnas, também participam da manutenção da saúde do órgão. O essencial é a ocorrência de ereções firmes e com duração adequada", disse.

Mas e a masturbação? Ela também serve como estímulo para o pênis não diminuir?

No campo da saúde sexual masculina, outra dúvida pertinente que surge é se a masturbação possui os mesmos benefícios para suprir a ausência da relação sexual e fazer com que o órgão não diminua de tamanho. A resposta é que a masturbação pode cumprir um papel semelhante ao do sexo, isso porque essa prática pode manter o pênis ativo e fazer com que a circulação sanguínea atue normalmente no membro.

Já aqueles que possuem problemas com ereções e têm receio que o órgão genital possa diminuir com o tempo, recomenda-se que o homem procure uma ajuda especializada. “Em casos de disfunção erétil leve, a recomendação costuma envolver tratamento voltado ao restabelecimento de ereções frequentes, mesmo sem masturbação ou relação sexual, com o objetivo de manter a musculatura e a elasticidade”, concluiu Ariê Carneiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

relação sexual

pênis

tamanho

riscos

prática
