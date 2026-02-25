Censo dos fetiches: paraenses preferem sexo anal e orgias, aponta levantamento

A Região Norte do Brasil se destaca no Censo dos Fetiches 2025, realizado pelo Sexlog. A pesquisa da plataforma de sexo e swing revela que a região possui um dos maiores percentuais de ménage masculino com BI no país, atingindo 24%.

Com mais de 1,7 milhão de usuários cadastrados na plataforma em 2025, o Norte demonstra um perfil "curioso e aberto", segundo Mayumi Sato, CMO da plataforma. Os levantamentos anuais da empresa, que tem 23 milhões de usuários, são feitos a partir das escolhas dos usuários durante o cadastro.

Além da alta taxa de ménage masculino com BI, o Censo dos Fetiches 2025 aponta o sexo anal como a preferência de mais de 73% dos cadastrados. A região Norte não apenas acompanha essa tendência nacional, como também apresenta particularidades em diversas fantasias.

VEJA MAIS

Sexo anal: o fetiche dominante no Norte

O sexo anal figura como o fetiche mais procurado, com um percentual nacional de 73,6%. Na Região Norte, alguns estados superam essa média, consolidando a preferência local:

No Pará , o índice é de 74,7%;

, o índice é de 74,7%; No Amazonas, o fetiche atinge 77,4%;

Rondônia registra 77,1%;

Em Roraima, 74,3% dos usuários manifestam essa preferência.

Fluidez masculina e fantasias coletivas em destaque

A Região Norte diferencia-se por sua abertura à fluidez masculina, como evidenciado pelo percentual de 24% de ménage masculino com BI. Essa característica se reflete também em rankings estaduais com forte presença de fantasias coletivas e imagéticas:

No Amazonas e Pará , mais de 53% dos usuários buscam orgias;

, mais de 53% dos usuários buscam orgias; A fantasia "dotado" aparece com força em várias cidades, superando 48%;

"Gang bang" e "dupla penetração" registram cerca de 45% ou mais.

Capitais da Região Norte lideram diversificação de prazeres

Belém e Manaus são consideradas grandes polos regionais e se destacam na diversificação de fetiches. Em Belém, as estatísticas são expressivas:

A preferência por sexo anal é alta;

Orgia ultrapassa 54%;

Há uma grande presença de "gang bang" e "dupla penetração".

Manaus, em particular, figura como a principal capital fora do eixo Sudeste com estas tendências:

O sexo anal alcança 76,8% na capital amazonense;

alcança 76,8% na capital amazonense; Orgia supera 53%;

Fetiches "dotado" e "dupla penetração" ficam acima de 47% como fantasias imagéticas.

Padrão de fetiches coeso entre estados do Norte

Outros estados da Região Norte mantêm um padrão consistente em suas preferências, reforçando a identidade regional:

Em Rondônia , o sexo anal está acima de 77%, com intensa presença de "dotado" e "dupla penetração";

, o está acima de 77%, com intensa presença de "dotado" e "dupla penetração"; Roraima apresenta sexo anal acima de 74%, com "dupla penetração" e "voyeurismo" em alta;

apresenta acima de 74%, com "dupla penetração" e "voyeurismo" em alta; Tocantins registra orgia acima de 52% e "cuckold" como uma fantasia relevante.

Região Norte versus Brasil: as principais diferenças

A análise comparativa entre o Norte e o cenário nacional no Censo dos Fetiches 2025 revela três fatores-chave que diferenciam a região:

Alinhamento com o Top 5 nacional: Sexo anal, orgia e "cuckold" estão no pódio de preferências; Abertura à fluidez masculina mais visível: O menage masculino com BI surge com maior força em comparação à média nacional; Fantasia imagética consolidada: O repertório visual que inclui "dotado", "gang bang" e "dupla penetração" apresenta grande presença e expressão.

Enquanto o Sul do Brasil demonstra preferência por fantasias bem elaboradas e o Nordeste foca no exibicionismo, a Região Norte valoriza a experimentação em condições bem explicadas, caracterizando-se pela curiosidade estruturada.

Perfil dos usuários em levantamento

Os usuários do Sexlog na Região Norte são predominantemente da faixa etária entre 25 e 34 anos, seguidos pelos grupos de 35 a 44 e de 18 a 24. Este perfil sugere um desejo adulto, de autonomia e busca por uma base estável nas suas práticas.

Embora os homens estejam em maior número, casais e mulheres ganham destaque nas capitais, contribuindo para a utilização de fantasias coletivas negociadas. Mayumi Sato enfatiza que "o fetiche amadureceu no Brasil inteiro". "No Norte, isso aparece como curiosidade estruturada, não é impulso, é escolha", completa.

A Região Norte, de acordo com o corte regional de 2025, solidifica o sexo anal como uma âncora absoluta e visível. Este fetiche é acompanhado por uma alta adesão a fantasias coletivas, fluidez masculina clara, com Belém e Manaus emergindo como fatores centrais do comportamento regional.

Em contraste com a pluralidade do Sudeste e a erotização social do Nordeste, o Norte se posiciona pela experimentação organizada e consciente, destacando-se no pódio nacional.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)