Censo dos fetiches: paraenses preferem sexo anal e orgias, aponta levantamento
Capitais da Região Norte, como Belém e Manaus, são polos de diversificação de prazeres sexuais
A Região Norte do Brasil se destaca no Censo dos Fetiches 2025, realizado pelo Sexlog. A pesquisa da plataforma de sexo e swing revela que a região possui um dos maiores percentuais de ménage masculino com BI no país, atingindo 24%.
Com mais de 1,7 milhão de usuários cadastrados na plataforma em 2025, o Norte demonstra um perfil "curioso e aberto", segundo Mayumi Sato, CMO da plataforma. Os levantamentos anuais da empresa, que tem 23 milhões de usuários, são feitos a partir das escolhas dos usuários durante o cadastro.
Além da alta taxa de ménage masculino com BI, o Censo dos Fetiches 2025 aponta o sexo anal como a preferência de mais de 73% dos cadastrados. A região Norte não apenas acompanha essa tendência nacional, como também apresenta particularidades em diversas fantasias.
Sexo anal: o fetiche dominante no Norte
O sexo anal figura como o fetiche mais procurado, com um percentual nacional de 73,6%. Na Região Norte, alguns estados superam essa média, consolidando a preferência local:
- No Pará, o índice é de 74,7%;
- No Amazonas, o fetiche atinge 77,4%;
- Rondônia registra 77,1%;
- Em Roraima, 74,3% dos usuários manifestam essa preferência.
Fluidez masculina e fantasias coletivas em destaque
A Região Norte diferencia-se por sua abertura à fluidez masculina, como evidenciado pelo percentual de 24% de ménage masculino com BI. Essa característica se reflete também em rankings estaduais com forte presença de fantasias coletivas e imagéticas:
- No Amazonas e Pará, mais de 53% dos usuários buscam orgias;
- A fantasia "dotado" aparece com força em várias cidades, superando 48%;
- "Gang bang" e "dupla penetração" registram cerca de 45% ou mais.
Capitais da Região Norte lideram diversificação de prazeres
Belém e Manaus são consideradas grandes polos regionais e se destacam na diversificação de fetiches. Em Belém, as estatísticas são expressivas:
- A preferência por sexo anal é alta;
- Orgia ultrapassa 54%;
- Há uma grande presença de "gang bang" e "dupla penetração".
Manaus, em particular, figura como a principal capital fora do eixo Sudeste com estas tendências:
- O sexo anal alcança 76,8% na capital amazonense;
- Orgia supera 53%;
- Fetiches "dotado" e "dupla penetração" ficam acima de 47% como fantasias imagéticas.
Padrão de fetiches coeso entre estados do Norte
Outros estados da Região Norte mantêm um padrão consistente em suas preferências, reforçando a identidade regional:
- Em Rondônia, o sexo anal está acima de 77%, com intensa presença de "dotado" e "dupla penetração";
- Roraima apresenta sexo anal acima de 74%, com "dupla penetração" e "voyeurismo" em alta;
- Tocantins registra orgia acima de 52% e "cuckold" como uma fantasia relevante.
Região Norte versus Brasil: as principais diferenças
A análise comparativa entre o Norte e o cenário nacional no Censo dos Fetiches 2025 revela três fatores-chave que diferenciam a região:
- Alinhamento com o Top 5 nacional: Sexo anal, orgia e "cuckold" estão no pódio de preferências;
- Abertura à fluidez masculina mais visível: O menage masculino com BI surge com maior força em comparação à média nacional;
- Fantasia imagética consolidada: O repertório visual que inclui "dotado", "gang bang" e "dupla penetração" apresenta grande presença e expressão.
Enquanto o Sul do Brasil demonstra preferência por fantasias bem elaboradas e o Nordeste foca no exibicionismo, a Região Norte valoriza a experimentação em condições bem explicadas, caracterizando-se pela curiosidade estruturada.
Perfil dos usuários em levantamento
Os usuários do Sexlog na Região Norte são predominantemente da faixa etária entre 25 e 34 anos, seguidos pelos grupos de 35 a 44 e de 18 a 24. Este perfil sugere um desejo adulto, de autonomia e busca por uma base estável nas suas práticas.
Embora os homens estejam em maior número, casais e mulheres ganham destaque nas capitais, contribuindo para a utilização de fantasias coletivas negociadas. Mayumi Sato enfatiza que "o fetiche amadureceu no Brasil inteiro". "No Norte, isso aparece como curiosidade estruturada, não é impulso, é escolha", completa.
A Região Norte, de acordo com o corte regional de 2025, solidifica o sexo anal como uma âncora absoluta e visível. Este fetiche é acompanhado por uma alta adesão a fantasias coletivas, fluidez masculina clara, com Belém e Manaus emergindo como fatores centrais do comportamento regional.
Em contraste com a pluralidade do Sudeste e a erotização social do Nordeste, o Norte se posiciona pela experimentação organizada e consciente, destacando-se no pódio nacional.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
