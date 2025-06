Quais são os fetiches sexuais mais comuns no Brasil? Pesquisa revela os 5 mais populares

Você sabe o que é podolatria? Ou já ouviu falar em voyeurismo? Esses são apenas alguns dos principais fetiches que despertam a curiosidade e o desejo de muitos brasileiros. É o que mostra um levantamento recente realizado pela plataforma adulta Sexlog, voltada para sexo e swing.

Apelidado de "censo brasileiro dos fetiches", o estudo revelou quais são as fantasias mais comuns entre casais e solteiros em diferentes regiões do país. Veja quais são os cinco fetiches mais populares no Brasil, segundo a pesquisa:

1. Sexo anal

O sexo anal lidera o ranking dos fetiches. Embora ainda gere receios em alguns casais, a prática tem ganhado espaço na vida íntima de muitos, que relatam aumento do prazer e da conexão durante o ato.

2. Orgia

A prática envolve relações sexuais entre três ou mais pessoas simultaneamente. Costuma ocorrer em ambientes como clubes de swing ou encontros previamente combinados. O fetiche está associado ao desejo de viver experiências com múltiplos parceiros ao mesmo tempo.

3. Podolatria

Fetiche por pés, a podolatria inclui desde a admiração estética até o toque, o cheiro e até atos de dominação por meio deles. É um dos desejos mais comentados na plataforma.

4. Voyeurismo

Neste fetiche, a excitação está em observar outras pessoas nuas ou durante o sexo, sem necessariamente participar. A prática, no entanto, deve ser consensual e respeitar os limites legais de privacidade, para não configurar crime.

5. Submissão

Com origem nas práticas BDSM, o fetiche envolve o prazer de ser dominado física ou emocionalmente. A submissão pode ser verbal, corporal ou simbólica, sempre baseada em regras, limites e consentimento entre os parceiros.