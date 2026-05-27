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Ex-carcereira filmada transando com preso desabafa: 'Extremamente envergonhada'

Na época, o vídeo que viralizou nas mídias sociais a fez ser ser condenada a 15 anos de prisão

Victoria Rodrigues
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Linda ressaltou que não teve relação sexual com outros presos na cadeia. (Foto: Ray Collins/ The Sun | Reprodução/ Redes Sociasi)

A ex-carcereira brasileira Linda de Sousa Abreu, que foi filmada tendo relações sexuais com o detento Linton Weirich na prisão, revelou mais detalhes sobre o caso e disse se sentir arrependida do que fez no passado ao jornal britânico The Sun. O episódio ocorreu no ano de 2024 e viralizou após o vídeo do ato ser publicado nas redes sociais, o que fez até com que ela fosse condenada a 15 anos de prisão. 

“A culpa foi minha e foi por isso que me senti culpada, e não passou disso. Eu transei com alguém com quem não deveria ter transado e tínhamos um relacionamento normal, mas não fiz nada além disso (...) Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Me arrependo de tudo que fiz. Estou extremamente envergonhada”, disse a ex-carcereira brasileira Linda Abreu, ao relembrar suas escolhas antes de ser demitida do local.

Segundo Linda, ela teve apenas um relacionamento com Weirich enquanto atuava como carcereira, mas os policiais ficaram a monitorando durante um ano para confirmar que não existiam outras irregularidades na prisão de Wandsworth, em Londres. “A polícia ficou com meu telefone por mais de um ano. Tudo aquilo de que fui acusada foi aquilo pelo qual fui considerada culpada, que foi um relacionamento impróprio com Linton”, destacou.

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Linda agora leva uma "vida discreta"

Depois que o ato sexual entre Linda Abreu e Linton Weirich tornou-se público nas mídias sociais, a ex-carcereira contou que conheceu o detento na unidade prisional e não havia tido contato com ele antes dele ser preso. Assim, ela foi condenada pela justiça por conduta imprópria dentro do presídio, mas chegou a cumprir apenas cinco meses de detenção na penitenciária HMP Bronzefield, em Surrey, na Inglaterra.

Após o curto período de tempo que passou na prisão, a ex-carcereira deixou a cadeia usando tornozeleira eletrônica e, desde então, vem tentando levar uma vida mais discreta e longe dos holofotes, isso porque agora ela quer dedicar a sua vida para a criação de seu filho. “Tenho levado uma vida discreta. Só quero seguir em frente com a minha vida. Quero continuar sendo uma boa mãe para o meu filho”, finalizou Linda Abreu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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