Casal é flagrado fazendo sexo em sacada de apartamento e vizinhos acionam polícia

Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais na sacada de um apartamento no bairro São Cristóvão, em Lajeado (RS), na tarde do último domingo (24). O caso foi registrado por moradores de prédios vizinhos e ganhou ampla repercussão após vídeos começarem a circular nas redes sociais.

A mulher apareceu discutindo com vizinhos após ser confrontada pela situação. Durante a troca de acusações, ela afirma que estava “dentro da própria casa” e rebate as reclamações feitas pelos moradores do entorno.

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Segundo relatos, o casal teria sido visto praticando o ato em uma área exposta à vista de outros apartamentos, em plena luz do dia, o que gerou incômodo entre vizinhos do edifício. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência por volta das 18h25, na Avenida Senador Alberto Pasqualini. De acordo com informações repassadas à polícia, moradores demonstraram desconforto com a situação e chegaram a gritar em direção ao apartamento.

Ainda conforme o registro policial, testemunhas relataram que a mulher teria reagido às críticas e provocado os vizinhos, dizendo para que “fizessem igual” e os chamando de “invejosos”.

Em depoimento às autoridades, o casal informou que só se manifestaria em juízo, alegando que a ação ocorreu dentro da residência. A ocorrência foi registrada pela Brigada Militar como ato obsceno e encerrada como registro simples.