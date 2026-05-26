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Casal é flagrado fazendo sexo em sacada de apartamento e vizinhos acionam polícia

Em depoimento às autoridades, o casal informou que só se manifestaria em juízo, alegando que a ação ocorreu dentro da residência

O Liberal
fonte

O casal informou que só se manifestaria em juízo, alegando que a ação ocorreu dentro da residência. (Reprodução)

Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais na sacada de um apartamento no bairro São Cristóvão, em Lajeado (RS), na tarde do último domingo (24). O caso foi registrado por moradores de prédios vizinhos e ganhou ampla repercussão após vídeos começarem a circular nas redes sociais.

A mulher apareceu discutindo com vizinhos após ser confrontada pela situação. Durante a troca de acusações, ela afirma que estava “dentro da própria casa” e rebate as reclamações feitas pelos moradores do entorno.

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Segundo relatos, o casal teria sido visto praticando o ato em uma área exposta à vista de outros apartamentos, em plena luz do dia, o que gerou incômodo entre vizinhos do edifício. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência por volta das 18h25, na Avenida Senador Alberto Pasqualini. De acordo com informações repassadas à polícia, moradores demonstraram desconforto com a situação e chegaram a gritar em direção ao apartamento.

Ainda conforme o registro policial, testemunhas relataram que a mulher teria reagido às críticas e provocado os vizinhos, dizendo para que “fizessem igual” e os chamando de “invejosos”.

Em depoimento às autoridades, o casal informou que só se manifestaria em juízo, alegando que a ação ocorreu dentro da residência. A ocorrência foi registrada pela Brigada Militar como ato obsceno e encerrada como registro simples.

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