Estudo aponta que dormir pouco é o que mais reduz a expectativa de vida depois do cigarro

Dormir pouco já é um dos motivos que mais causam estresse e mau humor, afinal, quem gosta de ter uma noite mal dormida? Mas, para além disso, dormir poucas horas pode ser mais perigoso para a saúde do que muitos imaginam.

Um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon, nos Estados Unidos, aponta que a privação de sono é o fator que mais reduz a expectativa de vida, ficando atrás apenas do tabagismo.

A pesquisa reforça a importância de observar e tratar o descanso noturno como um pilar fundamental da saúde, ao lado da alimentação equilibrada e da prática de atividades físicas.

VEJA MAIS





De acordo com os dados analisados pelos pesquisadores, pessoas que dormem menos de sete horas por noite de forma frequente apresentam maior risco de morrer mais cedo. O impacto da falta de sono supera, inclusive, outros fatores amplamente discutidos, como obesidade, tabagismo, sedentarismo e consumo excessivo de álcool.

Falta de sono é prejudicial de diversas formas

O sono é responsável por regular funções essenciais do organismo, como o sistema imunológico, o metabolismo e a saúde do coração. Quando o descanso não é feito de forma eficiente, o corpo entra em um estado constante de alerta, o que pode favorecer o surgimento de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, ansiedade e depressão.

Além disso, a privação de sono interfere diretamente na capacidade de concentração, na memória e no humor. A pesquisa mostra que negligenciar o descanso pode ter consequências tão graves quanto hábitos tradicionalmente associados a doenças graves e morte precoce.

O que fazer para dormir melhor?

O ideal é promover uma "higiene do sono", que consiste em alguns passos:

Ter horários regulares para dormir todos os dias

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos e luzes fortes antes de deitar

Evitar refeições pesadas ou muito próximas da hora de dormir

Evitar atividades físicas intensas antes de deitar.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.