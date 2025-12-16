Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Estudo aponta que dormir pouco é o que mais reduz a expectativa de vida depois do cigarro

Pesquisa revela que a falta de sono regular pode ter impacto maior na longevidade do que outros hábitos considerados prejudiciais à saúde

Gabrielle Borges
fonte

O sono é responsável por regular funções essenciais do organismo, como o sistema imunológico, o metabolismo e a saúde do coração. (Freepik)

Dormir pouco já é um dos motivos que mais causam estresse e mau humor, afinal, quem gosta de ter uma noite mal dormida? Mas, para além disso, dormir poucas horas pode ser mais perigoso para a saúde do que muitos imaginam.

Um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon, nos Estados Unidos, aponta que a privação de sono é o fator que mais reduz a expectativa de vida, ficando atrás apenas do tabagismo. 

A pesquisa reforça a importância de observar e tratar o descanso noturno como um pilar fundamental da saúde, ao lado da alimentação equilibrada e da prática de atividades físicas.

VEJA MAIS

image Dormir de lado faz bem? Saiba qual é a posição ideal para dormir e evitar dores nas costas
Estudos apontam que a forma como você dorme pode afetar desde a postura até o funcionamento do sistema digestivo; entenda



image Bateu insônia? Veja algumas dicas para dormir rápido
Você costuma dormir quantas horas por dia? Saiba que a não regularidade de um bom sono pode ter impactos negativos no dia a dia



image Saiba qual é a iluminação mais adequada para dormir
Luz vermelha está entre as ideais para ter uma boa noite de sono

De acordo com os dados analisados pelos pesquisadores, pessoas que dormem menos de sete horas por noite de forma frequente apresentam maior risco de morrer mais cedo. O impacto da falta de sono supera, inclusive, outros fatores amplamente discutidos, como obesidade, tabagismo, sedentarismo e consumo excessivo de álcool.

Falta de sono é prejudicial de diversas formas

O sono é responsável por regular funções essenciais do organismo, como o sistema imunológico, o metabolismo e a saúde do coração. Quando o descanso não é feito de forma eficiente, o corpo entra em um estado constante de alerta, o que pode favorecer o surgimento de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, ansiedade e depressão.

Além disso, a privação de sono interfere diretamente na capacidade de concentração, na memória e no humor. A pesquisa mostra que negligenciar o descanso pode ter consequências tão graves quanto hábitos tradicionalmente associados a doenças graves e morte precoce.

O que fazer para dormir melhor?

O ideal é promover uma "higiene do sono", que consiste em alguns passos:

  • Ter horários regulares para dormir todos os dias
  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos e luzes fortes antes de deitar
  • Evitar refeições pesadas ou muito próximas da hora de dormir
  • Evitar atividades físicas intensas antes de deitar.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

ciência

Privação do sono

estudo do sono
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda