Dormir de lado faz bem? Saiba qual é a posição ideal para dormir e evitar dores nas costas

A posição em que você dorme pode influenciar mais do que você imagina. Além de afetar a qualidade do sono, ela está diretamente ligada a problemas como dores nas costas, refluxo ácido e até dificuldades respiratórias. Entre todas as formas de se deitar, médicos especialistas em sono e ortopedia apontam que dormir de lado é a melhor posição. Mas afinal, por que ela é tão recomendada? E qual lado é o mais indicado para dormir?

Confira abaixo o que dizem a maioria dos especialistas, quais são os reais benefícios e por que o lado esquerdo é o mais indicado para a maioria das pessoas.

🛏️ Por que dormir de lado é a posição mais recomendada?

Dormir de lado ajuda a manter o alinhamento natural da coluna, especialmente quando o travesseiro sustenta corretamente a cabeça e um segundo travesseiro é colocado entre os joelhos. Essa postura reduz a pressão nas articulações, alivia a tensão lombar e melhora a distribuição do peso corporal durante o sono.

De acordo com ortopedistas, essa posição é a que mais respeita a curvatura fisiológica da coluna vertebral, o que previne dores cervicais e lombares — problemas cada vez mais comuns em quem dorme de bruços ou em colchões inadequados.

No entanto, essa indicação pode variar de acordo com a situação de cada pessoa. Alguns especialistas podem recomendar dormir de peito para cima.

😴 Dormir de lado melhora a qualidade do sono?

Sim. Essa posição permite que o corpo relaxe de forma mais eficiente, o que favorece fases mais profundas do sono. Como o corpo permanece alinhado e com menor pressão sobre os músculos, é comum que as pessoas que dormem de lado acordem menos vezes durante a noite e relatem sono mais reparador.

Além disso, dormir de lado reduz o risco de ronco e melhora a respiração, especialmente em quem sofre com apneia do sono leve a moderada. Outra alternativa recomendada é dormir de costas com um travesseiro sob os joelhos, o que ajuda a aliviar a pressão sobre a lombar.

🤔 Qual o melhor lado para dormir: esquerdo ou direito?

Segundo estudos na área de gastroenterologia e sono, o lado esquerdo é o mais indicado. A explicação está na anatomia: o estômago e o esôfago estão posicionados de maneira que, ao deitar-se sobre o lado esquerdo, o corpo favorece o esvaziamento gástrico, o que reduz o refluxo ácido e melhora a digestão.

Para gestantes, dormir do lado esquerdo também é o mais recomendado, pois melhora a circulação sanguínea e reduz a pressão sobre o fígado e a veia cava, aumentando o fluxo de sangue e oxigênio para o bebê.

Já o lado direito, embora não tenha os mesmos efeitos digestivos, ainda é uma opção melhor do que dormir de barriga para baixo.

❌ Qual é a pior posição para dormir?

Dormir de bruços é a posição menos indicada pelos especialistas. Isso porque ela obriga o pescoço a ficar torcido por horas, o que pode causar dores cervicais e tensão nos ombros. Além disso, essa postura comprime a lombar e os órgãos internos, dificultando a respiração profunda e afetando a qualidade do sono.

💤 Como melhorar sua postura ao dormir de lado? Veja dicas práticas

Para garantir todos os benefícios dessa posição, alguns cuidados são essenciais:

Travesseiro de altura adequada: ele deve manter a cabeça alinhada com o tronco, sem forçar o pescoço.

ele deve manter a cabeça alinhada com o tronco, sem forçar o pescoço. Travesseiro entre os joelhos: reduz a rotação do quadril e mantém a coluna neutra.

reduz a rotação do quadril e mantém a coluna neutra. Colchão firme e confortável: evita que o corpo afunde e ajuda a distribuir melhor o peso.