Dormir melhor com música: conheça os benefícios da frequência 432 hertz

A maioria das músicas contemporâneas estão na afinação 440 Hz; confira os detalhes

Rafael Lédo
fonte

Confira sete benefícios das músicas na frequência 432 hertz (Foto / Freepik)

A insônia tem sido uma dos males modernos que atingem parte da população. Na hora de dormir, algumas pessoas precisam de silêncio quase que "absoluto", enquanto outras preferem ouvir alguma coisa relaxante. As músicas na frequência de 432 hertz podem ser uma opção para relaxar e conseguir ter uma boa noite de sono. Elas possuem outros benefícios importantes para o ser-humano.

Escolher uma música tem relação direta com o rendimento da atividade que está sendo desenvolvida. As músicas convencionais costumam estar na frequência 440 hertz (Hz), já que é considerada como a afinação padrão desde o século XX. Isso trouxe facilidade aos músicos na hora de afinar os instrumentos musicais.

Já as músicas com a frequência 432 Hz, que se assemelha aos sons naturais, é benéfica para a saúde mental e física e são utilizadas em momentos para relaxar e esvaziar a mente.

Confira sete benefícios da música na frequência 432 hertz:

Ainda que não tenha embasamento científico, algumas pessoas preferem escutar música na frequência 432 Hz por conta da sensação de relaxamento e bem-estar ao ouvi-las. Elas costumam ser ouvidas em diversas situações, como numa massagem corporal, ioga e acupuntura.

1. Redução do estresse e da ansiedade

Por conta dos sons leves e tranquilos, a frequência 432 Hz pode ter ação calmante e ajudar a diminuir a produção do hormônio do estresse cortisol. Da mesma forma acontece com a ansiedade, em que a sensação é de menos sobrecarga.

2. Aumenta a concentração e no foco

Algumas pessoas que costumam escutar a frequência 432 Hertz afirmam que há certa melhora na concentração na hora de desenvolver as atividades, como na hora de estudar e de trabalhar. A distração no momento de realizar algumas atividades pode ser prejudicial ao foco.

3. Alívio da dor

Como este tipo de música é utilizada na hora da meditação, ela pode auxiliar no alívio da dor e até promover a cura do que se está sentindo. Apesar de mais pesquisas científicas serem necessárias, ela pode promover a cura física e mental.

4. Aumento da qualidade do sono

Alguns pacientes relatam que estas músicas ajudaram a adormecer mais rápido e a dormir melhor durante a noite. Ainda que a pessoa sofra com dor crônica ou outra condição médica, a música pode trazer relaxamento e concentração na hora de dormir.

5. Energização física e mental

Como as músicas na frequência 432 Hz possuem maior semelhança com os sons da natureza, algumas pessoas relatam que se sentem mais energizadas após ouvi-las. Assim, elas costumam se manter com energia por mais tempo, suportando melhor as atividades do dia.

6. Conexão emocional

Mesmo com muitas músicas em 440 Hz conseguirem alcançar certas emoções, as pessoas afirmam que se sentem mais conectadas emocionalmente em relação às músicas afinadas em 432 Hertz. Uma das explicações tem a ver com a musicoterapia, ainda que especialistas apontem que algumas pessoas não conseguem diferenciar as frequências.

7. Imersão na experiência auditiva

A experiência auditiva pode ser melhorada ao escutar músicas em 432 hertz, já que elas possuem um som mais equilibrado, claro e harmonioso. No momento de relaxar e escutar a música, ele se torna mais agradável e prazeroso.

Como converter uma música em 440 Hz para 432 Hz?

A maioria das músicas atuais são gravadas na afinação 440 Hz, mas há recursos online que realizam o ajuste destas músicas para 432 Hz. É possível utilizar um software de áudio para fazer a conversão da afinação. Assim, é preciso diminuir o tom em -31,76665363342977 centésimos (um centésimo é um centésimo de um semitom).

Por haver ajustes na música como um todo, prefira gêneros como jazz, música clássica e acústica. 

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)

