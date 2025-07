Chás ajudam na higiene do sono? Saiba em quais investir para dormir melhor

Ter uma boa noite de sono é essencial para a saúde física e mental . No entanto, com o estresse diário, rotina corrida e outros imprevistos, muitas pessoas enfrentam dificuldades para relaxar e adormecer. A boa notícia é que alguns chás podem ajudar a dormir e relaxar, e práticas de higiene do sono podem melhorar significativamente a qualidade do descanso. Confira a seguir quais são os que podem te garantir uma boa noite de sono

Chás naturais que ajudam a dormir



1. Chá de camomila

A camomila é um dos calmantes naturais mais conhecidos. Ela contém apigenina, um antioxidante que se liga a receptores no cérebro, promovendo sonolência e ajudando a combater a insônia.

Como preparar:

Ferva 200 ml de água.

Adicione 1 colher de sopa de flores secas de camomila ou 1 sachê.

Deixe em infusão por 5 a 10 minutos.

Tome de 30 a 60 minutos antes de dormir.

2. Chá de valeriana

A valeriana tem efeitos sedativos suaves e pode ajudar a adormecer mais rápido, além de melhorar a qualidade do sono.

Como preparar:

Use 1 colher de chá da raiz seca de valeriana para cada xícara de água.

Ferva por 10 minutos, coe e beba cerca de 1 hora antes de deitar.

3. Chá de erva-cidreira (melissa)

Conhecida por suas propriedades ansiolíticas, a erva-cidreira ajuda a acalmar o sistema nervoso e relaxar o corpo.

Como preparar:

Ferva 1 xícara de água com 1 colher de chá da planta seca ou 1 sachê.

Deixe em infusão por 5 a 8 minutos antes de beber.

4. Chá de lavanda

A lavanda não é apenas aromática; ela também possui propriedades relaxantes que podem ajudar no relaxamento físico e mental.

Como preparar:

Coloque 1 colher de chá de flores secas de lavanda em água quente.

Deixe descansar por 5 minutos, coe e tome antes de dormir.

5. Chá de passiflora (flor do maracujá)

A passiflora é outro calmante natural que atua como um leve sedativo e é indicada para casos de insônia leve e ansiedade.

Como preparar:

Use 1 colher de sopa da planta seca em 200 ml de água quente.

Deixe em infusão por 10 minutos, coe e tome ainda morno.

Como prticar higiene do sono?

A higiene do sono é um conjunto de hábitos e práticas que favorecem um sono profundo e restaurador. Confira a seguir alguns fatores que podem te ajudar a ter uma noite de sono de qualidade:

1. Crie uma rotina de sono

Tente dormir e acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos fins de semana. Isso ajuda a regular o seu relógio biológico e a criar hábitos

2. Evite telas antes de dormir

A luz azul de celulares, tablets e computadores inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. Evite o uso de eletrônicos pelo menos 1 hora antes de deitar.

3. Ambiente ideal para dormir

Mantenha o quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável. Cortinas blackout e sons relaxantes podem ajudar.

4. Evite cafeína e álcool à noite

Bebidas estimulantes, como café, refrigerantes e até mesmo o álcool, podem prejudicar a qualidade do sono.

5. Pratique atividades relaxantes

Ler um livro, tomar um banho quente ou ouvir músicas calmas são ótimas opções para sinalizar ao corpo que é hora de descansar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)