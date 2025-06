Confira 5 chás desintoxicantes que auxiliam na perda de peso

Como uma excelente opção para o emagrecimento, muitas pessoas costumam tomar chás detox preparados com alimentos naturais, que tornam-se responsáveis por eliminar as toxinas acumuladas no corpo, resultantes de uma alimentação nada saudável. Além dessa função, os chás desintoxicantes também fortalecem o sistema imunológico e aceleram o metabolismo, queimando assim, gorduras que precisam ser descartadas. Confira abaixo algumas receitas de chás detox para fazer no seu dia a dia!

VEJA MAIS

1. Chá de maçã com canela

Ingredientes

3 maçãs cortadas em rodelas

3 rodelas de limão

2 canelas em pau

5 cravos-da-índia

5 anises-estrelados

1 pitada de noz-moscada

1 litro de água

Modo de preparo

Coloque na panela todos os ingredientes, leve ao fogo médio e deixe ferver por 5 minutos. Depois disso, desligue o fogo e deixe o chá repousar por 10 minutos. E claro, não esqueça de coar em um crivo antes de servir!

2. Chá de alecrim com limão

Ingredientes

1 colher de sopa de alecrim fresco

3 cravos-da-índia

Suco de 1/2 limão

500 ml de água

Modo de preparo

Na panela, adicione a água, o alecrim e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e deixe fervendo por 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá abafar por 5 minutos. Após isso, coe e misture com o suco de limão. Sirva-se à vontade!

3. Chá de laranja com gengibre

Ingredientes

1 dente de alho

1 fatia de gengibre

Casca de 1 laranja

1 canela em pau

1 colher de chá de folhas de hortelã picadas

300 ml de água

Modo de preparo

Adicione a água, o alho, a canela, a casca da laranja e o gengibre em uma panela. Coloque em fogo médio e, assim que começar a ferver, o desligue. Por fim, acrescente as folhas de hortelã e deixe tampada a panela durante 10 minutos. Coe e sirva-se!

4. Chá de hortelã e gengibre

Ingredientes

500 ml de água

5 folhas de hortelã

2 rodelas de gengibre

Modo de preparo

Em uma panela, misture a água e o gengibre. Leve ao fogo médio e, quando começar a ferver, o desligue. Coloque as folhas de hortelã, tampe a panela e só retire a tampa após passarem 10 minutos. Coe e tome o chá ainda quente!

5. Chá de abacaxi com carqueja

Ingredientes

Casca de 1/2 abacaxi

Casca de 1 laranja

1 colher de sopa de carqueja

1 colher de sopa de gengibre em pó

1 litro de água

Modo de preparo

Na panela, coloque todos os ingredientes, menos a carqueja. Leve a mistura ao fogo médio e deixe ferver por 3 minutos. Após isso, desligue o fogo, adicione a carqueja e deixe repousar por 5 minutos com a tampa fechada. Coe e sirva-se!

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)