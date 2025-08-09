Mexer no celular antes de dormir faz mal? Veja como a luz afeta o sono

A exposição à luz azul emitida pelas telas de celulares antes de dormir pode comprometer significativamente a qualidade do sono. De acordo com estudos da Harvard Health, da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e de pesquisadores da Noruega, o hábito de usar o celular na cama interfere diretamente na produção de melatonina, o hormônio que regula o sono.

O que é a luz azul e por que ela afeta o sono

Segundo a Harvard Health, a luz azul tem um efeito mais potente na supressão da melatonina em comparação com outros tipos de luz. Um experimento revelou que 6,5 horas de exposição à luz azul suprimem a melatonina por cerca do dobro do tempo que a luz verde, além de atrasar o ritmo circadiano em até três horas.

De acordo com o neurocientista Steven Lockley, do Brigham and Women's Hospital (EUA), “fotorreceptores especiais nos olhos detectam a luz e regulam nosso ciclo sono-vigília”. Isso significa que, mesmo com os olhos parcialmente fechados, a luz do celular pode enganar o cérebro e impedir que o corpo entre no modo descanso.

Estímulo mental e “doomscrolling” dificultam o adormecer

Além da luz azul, o tipo de conteúdo acessado no celular também contribui para o atraso do sono. De acordo com a cientista Chelsie Rohrscheib, da empresa de monitoramento do sono Wesper, conteúdos estressantes ativam áreas do cérebro responsáveis pelo estado de alerta e liberam hormônios como adrenalina e cortisol, dificultando ainda mais o adormecer.

Esse comportamento é conhecido como “procrastinação do sono”, fenômeno em que a pessoa prolonga o uso do aparelho, mesmo já deitada, adiando o horário de dormir.

Estudos confirmam a relação entre telas e insônia

Pesquisadores noruegueses analisaram o comportamento de 45 mil universitários e descobriram que cada hora extra de exposição à tela após deitar aumentou em 59% o risco de insônia. A principal conclusão do estudo é que o tempo total de tela, e não o tipo de conteúdo consumido, é o fator mais relevante para a perda de sono.

Já uma meta-análise publicada na revista Sleep Science and Practice, com mais de 250 mil adolescentes, encontrou forte associação entre o uso excessivo de dispositivos eletrônicos à noite e dificuldades como maior tempo para pegar no sono e sono de menor duração.

Recomendações dos especialistas para um sono de qualidade

Desligar os aparelhos eletrônicos entre 60 e 120 minutos antes de dormir

Evitar o uso de telas em ambientes de descanso, como o quarto

Reduzir a exposição à luz azul com filtros ou modos noturnos, embora sua eficácia seja limitada

Adotar rituais relaxantes antes de dormir, como leitura em papel, meditação ou banho morno

Evitar conteúdos estressantes ou estimulantes no período noturno

Garantir exposição à luz natural pela manhã para regular o ritmo circadiano

Crianças e adolescentes precisam de atenção especial

A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que todas as faixas etárias devem evitar o uso de telas nas duas horas que antecedem o sono. A entidade também alerta para a necessidade de evitar o uso passivo de telas durante as refeições e em momentos sociais, em especial para o público infantil.

Menos telas à noite, mais qualidade de sono

Embora ainda haja divergência sobre o impacto isolado da luz azul, a maioria dos especialistas concorda que o uso de celulares antes de dormir afeta negativamente a qualidade do sono. A recomendação unânime é evitar o uso de dispositivos eletrônicos no período noturno como estratégia simples, eficaz e cientificamente embasada para dormir melhor.