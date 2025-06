Qual é a melhor fruta para comer antes de dormir? Veja benefícios e como consumir

Dormir bem é uma das maiores prioridades para quem busca qualidade de vida, mas nem sempre é fácil encontrar soluções eficazes e naturais para um sono tranquilo. A boa notícia é que, em vez de investir em suplementos caros ou chás sofisticados, uma fruta simples e popular nas feiras e supermercados pode ser a chave para uma noite mais calma: o abacate.

🥑 Além de ser conhecido por seus benefícios para o coração e a saúde da pele, o abacate também se destaca por suas propriedades que favorecem o sono. Rico em magnésio, o fruto atua diretamente no relaxamento dos músculos e na regulação do sistema nervoso, ajudando o corpo a desacelerar no fim do dia.

Por que o abacate ajuda a dormir melhor?

O grande segredo do abacate está em sua composição nutricional. Além do magnésio, ele também contém triptofano, um aminoácido essencial na produção de serotonina e melatonina, que são dois hormônios ligados ao bem-estar e à indução do sono. A serotonina melhora o humor e reduz a ansiedade, enquanto a melatonina regula o chamado "relógio biológico" do corpo, o ciclo circadiano.

💤 Com esses elementos combinados, o consumo de uma pequena porção de abacate antes de dormir pode favorecer um sono mais profundo, contínuo e reparador.

Como consumir abacate à noite?

Apesar de sua fama de ser calórico (cerca de 180 calorias a cada 100g), o abacate pode ser incluído com moderação na última refeição do dia. Especialistas recomendam porções pequenas, entre duas a quatro colheres de sopa, para garantir os benefícios sem interferir na dieta, principalmente para quem está em processo de emagrecimento.

Evite preparações com açúcar ou leite condensado, que são comuns, mas anulam parte dos benefícios e adicionam calorias desnecessárias. Prefira o abacate in natura, em pequenas saladas ou mesmo batido com leite vegetal e adoçado com um fio de mel ou tâmara.

Outros benefícios do abacate

Outro benefício importante é a digestão eficiente. As fibras presentes no abacate ajudam no bom funcionamento do sistema gastrointestinal, evitando desconfortos durante a noite.

Além disso, suas gorduras saudáveis promovem saciedade sem pesar o estômago, tornando-o ideal para quem sente fome nas últimas horas do dia.