Saiba qual é a iluminação mais adequada para dormir

Quando se trata de um lugar para ter uma boa noite de sono, o quarto é a primeira opção e para que esses momentos de descanso sejam bons, é necessário investir em uma iluminação adequada, pois as luzes têm a função de regular o relógio biológico.

De acordo com a arquiteta Jayana Mota, uma boa iluminação também proporciona diversos resultados para o ambiente, entre eles, a sensação de aumento de tamanho dos espaços.

“Quando a gente vai desenvolver um projeto de iluminação, pensamos primeiramente na maneira como as coisas vão ser organizadas no quarto. A iluminação branca atrelada a uma mais focal, ajuda na iluminação para estudar, por exemplo”, explica.

A profissional ressalta que é possível encontrar um “meio termo” na hora de dormir, sem precisar optar pela luz acesa ou escura. “Dá para utilizar um painel com fita de Light Emitting Diode (LED), que ilumina o quarto de maneira sutil”, revela Jayana.

A seguir, confira as melhores luzes para dormir:

- Luz vermelha: as luzes em tonalidade vermelha trazem a sensação de conforto, pois têm relação com as produções bioquímicas de serotonina, o hormônio que regula o sono e o controle das funções do corpo humano;

- Luz azul: auxilia no relaxamento e melhora o sono, já que possui um conceito neutro. Colocar fitas de LED azuis é uma ótima dica para quem tem problemas par dormir;

- Luz amarela: por ser uma cor quente, a luz amarela dá a sensação de tranquilidade, sendo ideal para mesa de cabeceira.

