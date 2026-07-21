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RACISMO

Esposa de Richarlison denuncia ataques racistas após final da Copa do Mundo

Amanda Araújo, esposa do atacante, denunciou uma série de ataques racistas direcionados ao jogador

Gabrielle Borges

21 de julho de 2026 às 09:51

Jogador fala sobre saúde mental

Jogador fala sobre saúde mental ( Foto: Rafael Ribeiro/CBF )

Amanda Araújo, esposa do atacante Richarlison, denunciou nesta segunda-feira (20) uma série de ataques racistas direcionados ao jogador e à família após a derrota da Argentina na Copa do Mundo de 2026. A influenciadora afirmou que recebeu centenas de mensagens ofensivas nas redes sociais, enviadas por torcedores argentinos.

Segundo Amanda, os ataques começaram depois que ela publicou vídeos mostrando Richarlison comemorando um gol da Espanha. A repercussão da postagem gerou uma onda de mensagens com ofensas de cunho racista.

"Depois que eu postei os stories do Richarlison comemorando o gol da Espanha, recebi mais de 200 mensagens de argentinos sendo racistas na cara dura. Me mandando emoji de macaco, chamando o Rick de macaco e me chamando de macaco", relatou a influenciadora.

Amanda também lamentou o teor das mensagens e afirmou ter ficado surpresa com a forma como os ataques foram feitos
Amanda também lamentou o teor das mensagens e afirmou ter ficado surpresa com a forma como os ataques foram feitos (Reprodução/Redes Sociais)

Amanda também lamentou o teor das mensagens e afirmou ter ficado surpresa com a forma como os ataques foram feitos. Em seu desabafo, ela disse que as ofensas atingiram não apenas o marido, mas também o filho do casal.

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"Fico impressionada com o quão abertamente racistas eles foram. Xingaram o Richarlison, me xingaram e xingaram meu filho. Sinceramente, se eu pudesse, falaria tudo o que penso", declarou.

Após relatar o episódio, Amanda compartilhou um texto em espanhol direcionado aos responsáveis pelas mensagens ofensivas. Na publicação, ela afirmou que o conteúdo era uma resposta aos torcedores argentinos que utilizaram as redes sociais para atacar a família. "Se você é argentino e veio ao meu direct xingar nosso filho, esse texto é para você", escreveu a influenciadora.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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