Ponteira da seleção feminina de vôlei denuncia racismo contra o namorado: ‘São covardes’ Helena afirmou que os comentários são feitos por perfis que disseminam discriminação e que precisou apagar, bloquear e denunciar esses conteúdos Estadão Conteúdo 05.07.26 11h52 A ponteira Helena Wenk, do Sesc-Flamengo e da seleção brasileira feminina de vôlei, denunciou racismo contra seu namorado nas redes sociais. A jogadora de 21 anos disse que precisou desativar comentários de suas publicações no Instagram depois de ataques racistas direcionados a Lucas Barbosa, jogador de basquete com passagens por Tijuca e Botafogo, com quem ela vive um relacionamento desde maio de 2025. Helena afirmou que os comentários são feitos por perfis que disseminam discriminação e que precisou apagar, bloquear e denunciar esses conteúdos. "Todos os dias, eu e ele recebemos notificações de pessoas desse tipo no meu perfil!! Nós apagamos, bloqueamos, denunciamos, fazemos tudo que está no nosso alcance, mas isso continua... São pessoas tão covardes que criam perfis só para isso, porque toda vez que entramos (elas) têm 255 seguidores", desabafou a jogadora no Instagram. "Vejo muitos comentários sobre: Nossa, que feio, Nossa, que mau gosto, Está com ela só por interesse. E todo mundo sabe que não é sobre beleza, e sim sobre cor de pele!!! E, se for sobre achar bonito ou não, para que vir e comentar isso??? Estou tentando ser mais ativa nas redes sociais, mas como vou continuar se toda vez que posto algo, independentemente se ele aparece ou não no post, esses comentários aparecem??", acrescentou a atleta. "Desativei os comentários do meu Instagram em todas as postagens, para ver se pelo menos não tenhamos que ver essas coisas, para parar com isso. Infelizmente não temos controle desses lixos humanos que estão nas redes sociais só para destilar ódio. Tentei marcar esses perfis, mas eles não permitem ser mencionados. Então, quem puder ir no perfil deles para denunciar e derrubar a conta, eu agradeço, porque só eu e o Lucas fazendo isso não adianta nada", finalizou Helena. Em seu perfil oficial, Lucas, de 26 anos, recebeu apoio de amigos e seguidores e compartilhou as manifestações contra os ataques que vêm recebendo. "Nós, negros, não devemos aceitar esse tipo de preconceito. Não devemos nos calar. Racismo não terá espaço", publicou uma colega. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Helena Wenk Sesc-Flamengo Lucas Barbosa Volei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55 Futebol Águia de Marabá vence o ABC-RN e larga na frente no mata-mata da Série D Duelo de volta está marcado para o próximo domingo (12), na Arena das Dunas, em Natal. 05.07.26 13h26 Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 Futebol Como joga a Noruega, adversária do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo Equipe nórdica chega às oitavas de final com um sistema de jogo consolidado sob o comando de Ståle Solbakken. 05.07.26 8h00