Empresário flagrado em traição no show do Coldplay é visto de mãos dadas com a esposa

Parece que o escândalo de traição envolvendo Andy Byron, ex-CEO da Astronomer, e sua esposa, Megan Kerrigan, pode ter chegado ao fim. Meses após ser flagrado com outra mulher durante um show do Coldplay, o empresário norte-americano foi visto novamente ao lado da esposa, levantando suspeitas de uma reconciliação.

Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o casal foi fotografado caminhando de mãos dadas e curtindo um piquenique ao pôr do sol no estado do Maine, nos Estados Unidos. As imagens mostram que ambos continuam usando as alianças de casamento, o que reforça os indícios de que os dois estariam reconstruindo o relacionamento após a polêmica.

Entenda o caso Andy Byron e Coldplay

O nome de Andy Byron ganhou repercussão mundial em julho, quando o empresário foi flagrado traindo a esposa durante um show do Coldplay em Boston (EUA). Na ocasião, ele foi filmado abraçado à ex-diretora de recursos humanos da Astronomer, Kristin Cabot, enquanto curtia o evento.

A cena foi exibida nos telões do estádio durante a tradicional “câmera do beijo”, e rapidamente viralizou nas redes sociais. Surpresos ao perceberem que estavam sendo filmados, Andy e Kristin tentaram se esconder, mas já era tarde.

O episódio teve tanta repercussão que o vocalista do Coldplay, Chris Martin, chegou a comentar o momento em tom de brincadeira. “Olha esses dois aí... ou estão tendo um caso, ou são muito tímidos”, disse o cantor, arrancando risadas da plateia.

Possível reconciliação após escândalo de traição

Apesar da repercussão negativa e da exposição internacional, as novas imagens sugerem que Andy Byron e Megan Kerrigan estariam tentando reatar o casamento. O casal foi flagrado em clima de cumplicidade, trocando carinhos e sorrisos durante o passeio.

O caso volta a chamar atenção nas redes sociais, com muitos internautas comentando a reviravolta na história do ex-CEO, que ficou conhecido por protagonizar um dos momentos mais comentados do ano.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)