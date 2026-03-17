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É possível secar roupas na air fryer? Veja se existem riscos relacionados a essa prática

Algumas pessoas dizem que o vapor do equipamento de cozinha é semelhante ao da secadora elétrica. Será?

Victoria Rodrigues

Em períodos chuvosos, a criatividade de algumas pessoas é aguçada e elas começam a ter ideias mirabolantes para conseguir secar as roupas dentro de casa. Por exemplo, atrás da geladeira e na frente do ventilador são as formas mais utilizadas para secagem de peças se o sol não aparecer durante o dia. Mas e a assadeira elétrica, mais conhecida como air fryer, será que ela também pode secar roupas?

A resposta para essa pergunta é não! Algumas pessoas podem até comparar a air fryer com as secadoras elétricas de roupas devido ao seu vapor, mas na verdade, as tecnologias são bem diferentes. Ao tentar utilizar esse eletrodoméstico moderno para tentar secar as peças de forma mais rápida, você pode estar correndo dois riscos em sua própria residência: o de queimar a roupa e o de causar um incêndio.

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Quais os riscos de secar roupas na air fryer?

De acordo com a tecnóloga têxtil Maela Queiroz, especialista em diferentes matérias-primas para confecção de tecidos, a maior parte das roupas que são comercializadas usam fibras sintéticas, que precisam receber calor em temperaturas mais baixas. Logo, se você ligar a air fryer em uma temperatura de 200 ºC, por exemplo, a sua peça de roupa pode acabar sendo danificada ou derretida com o aumento de calor.

"Pense no ferro de passar. Quando ele queima uma roupa, você está vendo ele queimar. Mas a Air Fryer é um equipamento fechado, você só vai perceber que está queimando quando for tarde demais, é um perigo", explicou a tecnóloga têxtil Maela Queiroz ao portal UOL.

Além dos riscos citados acima, a especialista destacou ainda que a forma como a air fryer é fabricada não a torna própria para esse tipo de finalidade. Isso porque ela foi desenvolvida com o seu interior de metal, o que faz com que ela conduza muito calor e não tenha uma distribuição uniforme para que as partes da peça sejam secadas na mesma proporção, ou seja, essa prática possui grandes chances de terminar em chamas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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