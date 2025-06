Dia dos Namorados: Conheça 6 filmes românticos baseados em histórias reais para assistir a dois

Hoje, quinta-feira (12/6), é comemorado o Dia dos Namorados, data em que os casais apaixonados aproveitam para demonstrar seu amor com presentes, jantares românticos, declarações e muitas outras formas de expressar esse sentimento.

No entanto, para quem quer curtir um momento especial a dois sem sair de casa, uma sessão de filmes românticos pode ser a escolha perfeita. Melhor ainda se forem histórias de amor reais, que emocionam, inspiram e aquecem o coração. A seguir, listamos 6 filmes baseados em fatos verídicos que mostram que o amor verdadeiro vai além da ficção — todos disponíveis nas principais plataformas de streaming.

A Teoria de Tudo

Uma excelente opção para o Dia dos Namorados que retrata a história de amor e superação de Stephen Hawking e Jane Wilde. Mesmo diante de uma doença debilitante e de diversas adversidades, o casal construiu um relacionamento duradouro e inspirador. Se você busca uma história emocionante e inspiradora, A Teoria de Tudo é uma ótima pedida. Baseado em fatos reais, o filme retrata a força do amor em meio às dificuldades. Disponível na Netflix e Prime Video.

Diário de uma Paixão

A trama acompanha a história de amor entre Noah e Allie, que se apaixonam durante o verão, mas são separados pelas diferenças sociais e pela guerra. O filme demonstra a força e a perseverança do amor, mostrando que o casal continua lutando por sua felicidade mesmo diante dos obstáculos. Baseado no livro de Nicholas Sparks — inspirado em um casal real — o filme é protagonizado por Rachel McAdams e Ryan Gosling. Disponível no Max e Prime Video.

Para Sempre

Page e Leo, interpretados por Rachel McAdams e Channing Tatum, enfrentam um grave acidente que faz com que ela perca a memória. Leo decide reconquistá-la do zero. O enredo é inspirado na vida real de Kim e Krickitt Carpenter, casal que enfrentou a mesma situação. Disponível na Prime Video.

Loving

O filme sobre o casal interracial Richard e Mildred Loving é uma excelente escolha para o Dia dos Namorados, pois retrata uma história de amor e luta pela igualdade. A produção destaca a importância do respeito e da liberdade em um relacionamento. Baseado em fatos reais, o longa mostra um casal que enfrentou preconceitos e leis discriminatórias. Disponível na Prime Video e Apple TV.

Doentes de Amor

Uma ótima opção para o Dia dos Namorados, pois combina comédia, romance e drama em uma narrativa envolvente e comovente. Baseada na vida real de um casal, a história explora as diferenças culturais, os desafios e a força do amor em um relacionamento. Disponível na Prime Video.

Johnny & June

Outra excelente sugestão para a data, o filme conta a vibrante e inspiradora história de amor entre Johnny Cash e June Carter. A trama explora a paixão, a jornada de autodescoberta e a força do relacionamento dos dois, tornando-se uma escolha romântica e significativa para celebrar o amor. Estrelado por Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon, está disponível na Disney+.

