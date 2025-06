Dia dos Namorados: confira as declarações de casais famosos nas redes sociais

Em todo o país, o Dia dos Namorados é comemorado nesta quinta-feira (12) e, desfrutando do momento em que o "amor está no ar", diversos casais de famosos aproveitaram a data especial para renovar suas declarações de afeto e dizer o seu “eu te amo” para os companheiros de vida. Alguns utilizaram fotos antigas, outros textões apaixonados e houve até quem fez piadinhas fofas para a ocasião.

No Instagram, Juliano Floss se derreteu pela namorada Marina Sena com quem vive um relacionamento há dois anos. “Segundo ano dividindo minha vida e minhas loucuras com você! Eu amo você demais da conta, moss, obrigado por existir e por me aturar. Tudo fica tão doce, tão leve, tão feliz com você, a vida tem mais cor, mais tom. Você me enfeitiçou com seu axé e eu quero continuar enfeitiçado, te amo minha sereia!”, escreveu Juliano.

Conhecida por revelar algumas intimidades de seu relacionamento em posts engraçados nas mídias sociais, Tatá Werneck também aproveitou a data para desejar um feliz dia para Rafael Vitti. “Feliz Dia dos Namorados, meu amor! Meu parceiro de vida que quando vê sol, os olhos brilham. Que acorda e abre as cortinas e vai escalar uma pedra. Amo que você comprou presente e eu me esqueci, mas se eu embrulhar algo do seu próprio quarto, você não vai perceber. Vamos comemorar muito (em janeiro, quando nossas folgas conciliarem). Te amo, encantador de cães e gatos (eu mesma escrevo aqui com rabo abanando)”, brincou Tatá.

Casada oficialmente com Nicolas Prattes, Sabrina Sato aproveitou o momento para publicar o vídeo dos votos de seu casamento, que ocorreu no dia 10 de janeiro de 2025. “Eu prometo ser a sua companheira, estar ao seu lado em todos os momentos da vida. Seja nas corridas longas, nos perrengues, nas alegrias, nas dificuldades, nas aventuras, para rirmos muito e chorarmos juntos. Obrigada por me fazer sentir que a Zoe e eu somos muito especiais e importantes demais na sua vida e no mundo”, se derreteu Sabrina em meio às lágrimas.

Além das fotos e vídeos que os famosos postaram nas redes sociais, Larissa Manoela e André Frambach decidiram tornar o dia ainda mais marcante, renovando os votos durante a exibição do programa Encontro da TV Globo. "Eu queria declarar o quanto eu te amo, te admiro, o quanto eu sou feliz do seu lado e quero ficar com você para a vida toda e além, nessa e nas outras vidas”, revelou Larissa olhando nos olhos de André.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em OLiberal.com)