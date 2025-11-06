Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Dia do Riso: conheça os benefícios da risada para a saúde física e mental

Além das vantagens para o corpo, o ato de rir também auxilia no equilíbrio das emoções

Victoria Rodrigues
fonte

O ato de rir libera endorfinas, serotonina e dopamina, hormônios que causam a sensação de felicidade e bem-estar. (Foto: Freepik)

O riso é uma ação diária que libera diversas emoções boas que contribuem para a saúde física, emocional e, principalmente, a social, visto que a prática de rir junto com outras pessoas é considerada por muitos o momento mais precioso do dia. Diante desse cenário, no Brasil, foi escolhida a data 6 de novembro para comemorar o “Dia do Riso”, com o propósito de valorizar a importância das risadas e do bom-humor.

De acordo com a psicóloga Greice Carvalho, em entrevista ao portal Metrópoles, o riso é responsável por liberar alguns hormônios que auxiliam no sentimento de felicidade.

“Quando rimos, o corpo libera endorfinas, serotonina e dopamina, os hormônios do bem-estar. Essas substâncias reduzem o cortisol, promovendo relaxamento muscular e fortalecendo o sistema imunológico”, explicou a psicóloga.

Riso como uma forma de resistência

Já para muitos, o riso não é apenas algo natural das emoções, mas sim um recurso utilizado para enfrentar e lidar com situações difíceis do dia a dia. “Falar de bem-estar é falar de emoções, cuidar da saúde emocional é também cuidar do corpo. O riso, quando compreendido em sua profundidade, é uma das linguagens mais potentes da saúde emocional”, complementou a psicóloga Greice Carvalho.

Além das formas naturais, algumas práticas como terapia do riso e dinâmicas em grupo são bastante recomendadas pelos médicos para melhorar o estresse e, causar assim, o equilíbrio das emoções no cotidiano. Isto é, as risadas são usadas muitas vezes como uma forma de tratamento psicológico para quem necessita de saúde emocional.

Confira os benefícios do riso para a saúde

  • Alivia o estresse;
  • Promove o relaxamento muscular;
  • Fortalece o sistema imunológico;
  • Melhora a sociabilidade com outras pessoas;
  • Libera hormônios da felicidade, como endorfina, serotonina e dopamina.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

