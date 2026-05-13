Dia de Nossa Senhora de Fátima: Confira 5 orações para alcançar graças e proteção

Celebrado em 13 de maio, o Dia de Nossa Senhora de Fátima é uma das datas mais importantes para os fiéis da Igreja Católica em diferentes partes do mundo. A devoção teve origem em 1917, após três crianças pastorinhas relatarem aparições da Virgem Maria na região da Cova da Iria, localizada em Fátima, Portugal.

Segundo os relatos, as aparições aconteceram ao longo de seis meses seguidos e trouxeram mensagens voltadas à paz, à oração e à conversão espiritual. A historia ganhou ainda mais força em 13 de maio daquele ano, quando uma multidão afirmou ter presenciado o chamado “Milagre do Sol”, fenômeno que marcou a história da fé católica.

Desde então, o Dia de Nossa Senhora de Fátima reúne milhões de devotos em celebrações, missas e peregrinações realizadas em diversos países. Confira a seguir 5 orações, que podem ser rezadas todos os dias.

5 orações para alcançar graças e proteção de Nossa Senhora de Fátima

Oração à Nossa Senhora de Fátima



Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó, meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.

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Oração à Nossa Senhora de Fátima contra males



Oh! Santíssima Virgem Maria, vaso insigne de devoção! Que vos aparecestes em Fátima, tendo pendente de vossas mãos o santo rosário, e que insistentemente repetias: "Orai, orai muito", para afastar por meio da oração os males que nos cercam.

Concedei-nos o dom e o espírito de oração, a graça de ser fiéis no cumprimento do grande preceito de orar, fazendo-o todos os dias, para assim poder observar bem os santos mandamentos, vencer as tentações e chegar ao conhecimento e amor de Jesus Cristo nesta vida e à união feliz com Ele na outra. Amém!

Oração para fortalecer a fé e a vida em oração



Nossa Senhora de Fátima, mais brilhante que o sol, ensinai-nos o valor da oração, para nos aproximarmos sempre mais de Deus e crescermos na vida espiritual. Mãe Santíssima, que trazeis em vossas aparições a luz de vosso Filho, iluminai-nos para que possamos caminhar como filhos, no caminho que Jesus nos indicou. Conduzi, Senhora, nossa Igreja, ensinando-a a ser sempre fiel testemunha de vosso amor, em meio aos desafios de nosso tempo. Nossa Senhora de Fátima, dai-nos a bênção! Amém.

Oração do Papa Francisco na Capelinha das Aparições



Salve Rainha, Bem-Aventurada Virgem de Fátima, Senhora do Coração Imaculado, qual refúgio e caminho que conduz até Deus! Peregrino da Luz, que das tuas mãos nos vem, dou graças a Deus Pai, que, em todo tempo e lugar, atua na história humana; peregrino da Paz, que neste lugar anuncias, louvo a Cristo, nossa paz, e para o mundo peço a concórdia entre todos os povos; peregrino da Esperança, que o Espírito alenta, quero-me profeta e mensageiro para a todos lavar os pés, na mesma mesa que nos une.

Consagração à Nossa Senhora



Ó, Senhora minha, ó, minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora Nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.