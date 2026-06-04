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Dia de Corpus Christi: confira 3 orações para refletir sobre a Eucaristia

A solenidade será celebrada nesta quinta-feira (4) nas igrejas católicas do mundo inteiro

Victoria Rodrigues
fonte

A Eucaristia é o sacramento central da fé cristã. (Foto: Reprodução/ Canção Nova)

Para os católicos, o Dia de Corpus Christi representa uma das solenidades mais importantes da igreja, em que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia costuma ser adorado publicamente em procissão pelas ruas do mundo. Neste ano, a celebração que ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, acontecerá no dia 4 de junho, data que completa os 60 dias após a Festa da Páscoa.

Em Latim, o nome “Corpus Christi” significa “Corpo de Cristo” na língua portuguesa, um sacramento que se torna a presença real de Jesus na Eucaristia e convida a todos a viverem um momento de adoração profunda ao Corpo e Sangue de Cristo. Se você está à procura do que fazer para viver essa data com muita devoção, veja abaixo três orações voltadas à Nossa Senhora e Santo Afonso que vão te ajudar a crescer na fé!

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Confira 3 orações para o Dia de Corpus Christi:

  • Oração de Santo Afonso para Corpus Christi

Senhor, meu Jesus Cristo, estais noite e dia, no Sacramento do Altar, todo cheio de piedade e de amor, esperando, chamando e recebendo a todos os que vem visitar-vos.

Creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do Altar, Vos adoro e Vos dou graças por todos os benefícios que me tendes feito, especialmente por Vos terdes dado a mim no Sacramento Eucarístico e por me terdes concedido Vossa Mãe Maria Santíssima. Quero Vos dar Graças por este grande presente e amar-vos pelos que não Vos amam.
Meu Jesus, Vos amo de todo o meu coração. Arrependo-me de ter tantas vezes ofendido a Vossa infinita bondade. Proponho-me com Vossa graça não mais Vos ofender. E agora, me consagro todo a Vos, entrego minha própria vontade, meus afetos e tudo o que é meu.
Só quero o Vosso Santo amor, a perseverança final e o perfeito cumprimento de Vossa vontade. Recomendo-Vos as almas do purgatório, os pecadores e os sofredores. Quero estar unido ao Vosso amor e assim estaremos unidos ao Vosso eterno Pai pedindo em nosso nome que os queira aceitar e atender. Amém!

  • Oração de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento

Ó Virgem Maria, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, glória do povo cristão, alegria da Igreja Universal, Salvação do mundo, rogai por nós e despertai em todos os fiéis a devoção à Santíssima Eucaristia, a fim de que se tornem dignos de comungar todos os dias.

Ó Santíssima e Imaculada Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa, nós, os pecadores, pedimos-vos que nos alcanceis de Vosso Divino Filho Sacramentado todos os dons e graças de que necessitamos, para vivermos sustentados de Seu amor, para adquirirmos os merecimentos de seus fiéis escravos e para termos a felicidade de, com Ele e convosco, viver por todos os séculos dos séculos. Amém!

  • Oração de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento

Coração de Jesus na Eucaristia, amável companheiro do nosso exílio, eu Vos adoro!
Coração Eucarístico de Jesus, Coração solitário, eu Vos adoro! Coração humilhado, eu Vos adoro!

Coração abandonado, Coração esquecido, Coração desprezado, Coração ultrajado, eu Vos adoro!
Coração desconhecido dos homens, coração amante, eu Vos adoro! Coração bondoso, eu Vos adoro!
Coração que desejais ser amado, coração paciente em esperar-nos, eu Vos adoro! Coração interessado em atender-­nos, coração desejoso de ser suplicado, eu Vos adoro!
Coração, fonte de novas graças, silencioso, que desejais falar às almas, eu Vos adoro!
Coração, doce refúgio dos pecadores, eu Vos adoro!
Coração, que ensinais os segredos da união divina, eu Vos adoro! Coração Eucarístico de Jesus, eu Vos adoro!

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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