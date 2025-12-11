Dia da Hotwife: 12 de dezembro celebra 'cornos', protagonismo feminino e lucro
Nova data no calendário brasileiro reconhece mulheres que encontram no fetiche de ver sua mulher com outro homem um espaço de prazer, autonomia e renda através de conteúdo adulto
O Brasil ganhou uma nova data para celebrar o protagonismo feminino e o lucro gerado pelo conteúdo adulto: o Dia da Hotwife, em 12 de dezembro. A data foi criada pela plataforma Hotvips, dedicada ao conteúdo adulto e exibicionismo no país. A iniciativa revela que mulheres acima de 35 anos, em relacionamentos sérios, tendem a conseguir mais de R$ 30 mil por mês. O objetivo é mostrar a importância do protagonismo feminino dentro do fetiche cuckold.
Nesse fetiche, o parceiro sente prazer ao ver sua mulher se relacionar com outro homem. A Hotwife tem liberdade consensual para ter relações com outros homens, seja com a companhia do parceiro ou o incentivo dele.
Crescimento e perfil das Hotwifes brasileiras
A prática de Hotwife já existia, mas ganhou mais reconhecimento devido à grande repercussão das plataformas de conteúdos adultos. Isso criou um espaço de renda para as mulheres.
De acordo com a Community Manager do Hotvips, Maíra Fischer, o crescimento foi rápido. Ela explica que o fetiche cuckold sempre foi muito popular no Brasil. O público já existia e encontrou um lugar para consumir e monetizar o que buscava.
Maíra descreve um perfil que domina entre as Hotwifes brasileiras: elas são, em grande parte:
- mulheres acima de 35 anos,
- casadas há mais de 10 anos,
- com vida profissional estável,
- rotina estruturada,
- possuem um relacionamento sólido com o parceiro.
O que elas têm em comum é a parceria e cumplicidade extremas. São casais que tomam decisões juntos em todas as áreas da vida, e a união torna o fetiche possível.
Relatos e motivações
Kris, Hotwife do parceiro Fagner, se encaixa nesse perfil. Ela relata que no início achou estranho, mas com o tempo passou a gostar. Eles continuam curtindo esse estilo de vida.
“Na liberdade, tenho mais prazer”, afirma Kris. Ela menciona a liberdade de sair com qualquer pessoa que quiser e expressar seus desejos sem tabus. A adrenalina dos novos encontros e contar tudo para o parceiro são aspectos que a excitam.
Relatos como o de Kris e Fagner resumem o universo Hotwife no Brasil. Eles mostram a razão pela qual as mulheres encontram no fetiche um espaço de prazer, autonomia e até lucrativo.
A grande motivação para esses desejos centra-se na autonomia da mulher e no fascínio do homem ao ver o desejo dela. Os parceiros não são coadjuvantes. Eles ajudam a coordenar encontros, incentivam a fantasia e cuidam da parceira em cada etapa.
Maíra informa que a dinâmica só funciona porque há entrega dos dois lados. Os maridos sentem prazer ao vê-las satisfeitas, considerando as mulheres a “arma da sedução”.
Benefícios e desafios do fetiche para mulheres
O fetiche oferece às mulheres:
- Liberdade sexual;
- Validação;
- Poder;
- Ajuda na autoestima;
- Fortalecimento do relacionamento.
O início pode ser desafiador. “Mesmo com muito interesse no fetiche, o ciúme pode aparecer”, explica a community manager. A comunicação é essencial para definir limites, garantir consentimento e alinhar expectativas.
Conteúdos e a criação do Dia da Hotwife
O universo Hotwife também é presente em:
- Vídeos explícitos;
- Cenas em grupo;
- Gravações em espaços públicos e desertos, gerando sensação de adrenalina.
A razão para a criação do Dia da Hotwife (12/12) veio da percepção de Maíra. Ela explica que, ao se aprofundar nesse mundo, percebeu que faltava um dia para as mulheres. “Elas são o centro de tudo, são quem faz o fetiche acontecer”, disse.
Por esse motivo, foi oficialmente reconhecida a importância dessas mulheres dentro da comunidade e do mercado de conteúdo adulto. Maíra tem orgulho de ter iniciado o movimento, pois essas mulheres já geravam conteúdo, faturavam e mantinham a cultura cuckold viva na internet.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
