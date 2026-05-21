Da geladeira ao ponto de ônibus: confira a lista de lugares inusitados onde famosos já transaram

No mundo dos famosos, sempre tem aqueles que amam quebrar regras e tabus estabelecidos pela sociedade, principalmente quando o assunto é sexo em lugares inusitados. Alguns artistas e celebridades, como Flávia Alessandra, Giovanna Ewbank e Lázaro Ramos, já revelaram muitas experiências diferentes que tiveram em locais públicos, em mais de 10 mil pés de altura e até dentro de eletrodomésticos da cozinha.

Confira alguns famosos que transaram em locais inusitados:

No avião

A modelo Cíntia Dicker e o ex-BBB Pedro Scooby revelaram ao jornal O Globo que procuram satisfazer seus desejos sexuais sempre que podem e não deixam qualquer lugar os intimidarem. Em uma ocasião, Cíntia disse que eles já até fizeram sexo na poltrona de um avião comercial em movimento. “Não fomos para o banheiro, foi na poltrona. Coloquei a coberta e virei de lado. A gente gosta da adrenalina”, destacou.

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No ponto de ônibus

Para o ator, apresentador e escritor Lázaro Ramos, que ficou conhecido pelos seus papéis carismáticos na TV Globo, o clima também não parece ser diferente. Ele contou, em sua participação no programa "Surubaum", que chegou a transar em um ponto de ônibus durante a madrugada, horário em que não havia ninguém na rua. Nessa época, ele ainda não era famoso, morava na Bahia e ainda não era casado com a atriz Taís Araújo.

Na caixa d'água

De todos os casais de famosos, os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são os que mais expõem a vida sexual na internet, isso porque eles são os apresentadores do "Surubaum". Apesar deles já terem contado outras experiências no programa, dessa vez foi a mãe de Giovanna que revelou que os dois já transaram na caixa d’água do prédio onde moravam. Será que eles estavam com muito calor?

Na geladeira

Mas a influenciadora digital Patrícia Ramos decidiu inovar tanto que teve criatividade para escolher um eletrodoméstico para fazer sexo com o seu namorado. Segundo a influencer, ela havia acabado de ter relação sexual quando foi buscar um copo de água na geladeira da cozinha, foi então que ela começou a transar pela segunda vez. “Quando fui ver, já estava pegando numa cenoura, numa berinjela”, disse.

No shopping

Por fim, outro casal que também sempre defende a importância do sexo no relacionamento é a atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa, que se conheceram em uma viagem à bordo de um navio e já estão juntos há 20 anos. Os dois surpreenderam o público ao revelar, no mesmo programa, o "Surubaum", que já transaram no terraço de um shopping center, na cidade do Rio de Janeiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)