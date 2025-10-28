Capa Jornal Amazônia
Criança some em pizzaria e minutos depois é encontrada dentro de máquina de pegar brinquedos

Os pais perceberam que o menino havia sumido após sair da mesa para brincar no parquinho

Victoria Rodrigues
fonte

O Heitor foi retirado da máquina de brinquedos sem ferimentos. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Um menino de quatro anos causou preocupação nos pais após ficar preso dentro de uma máquina de brinquedos de pelúcia, neste domingo (26), em uma pizzaria que fica localizada na cidade de São João de Meriti (RJ). O episódio ocorreu quando o menino terminou de jantar com os pais e saiu da mesa para ir brincar no parquinho.

Foi então que o casal percebeu que o filho Heitor estava demorando para voltar, por isso começaram a procurá-lo por todos os lugares do estabelecimento. Alguns minutos depois, os pais perceberam uma movimentação incomum ao redor da máquina de pegar brinquedos e o garoto estava lá, na tentativa de escolher uma pelúcia.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, a mãe de Heitor, a cabeleireira Luana Cardozo, relatou com detalhes o momento em que ficou apavorada por ter perdido o filho. “Quando eu olhei, eu fiquei apavorada. Porque eu não imaginava nunca que uma criança desse tamanho ia caber dentro de uma maquininha. Eu nunca imaginei na minha vida que ele ia ter a coragem de entrar”, disse Luana Cardozo.

Resgate do Heitor

Após o ocorrido, o pequeno Heitor foi retirado sem ferimentos da máquina de pegar brinquedos e com uma pelúcia na mão. E, apesar da situação ser inusitada, casos como esse já aconteceram também em outros países, como na China quando um menino de cinco anos ficou preso dentro de uma máquina ao tentar pegar uma boneca, no ano de 2023.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

