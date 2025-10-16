Casal com criança e bebê tenta entrar em prédio para fugir de assaltante armado em Perdizes

Uma família foi assaltada na tarde de sábado, 11, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O criminoso estava em uma motocicleta com bolsa de entregador. Câmeras de segurança registraram o momento da abordagem.

O caso aconteceu por volta das 16h, na Rua Campevas. O casal e os filhos andavam na calçada quando o homem armado se aproxima. A mãe corre com o bebê no colo e abraça a outra criança. Eles tentam entraram em um prédio, mas não conseguem. O pai acaba entregando o celular ao criminoso, que foge na sequência em direção à Avenida Sumaré.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) disse que a polícia analisa imagens para identificar e prender o autor do crime. O policiamento também foi reforçado na região.

"A Polícia Civil permanece à disposição das vítimas para o registro e investigação de ocorrências e ressalta que o boletim de ocorrência é essencial para a responsabilização dos autores, além de subsidiar o planejamento e a reorientação do policiamento", informou.

Moradores reclamam da falta de segurança

Outros assaltos semelhantes têm sido registrados por câmeras de segurança no bairro. Desde o início deste mês, o perfil Perdizes Digital, no Instagram, publicou três casos parecidos.

No início da semana, um motociclista roubou o celular de um rapaz na Rua Apiacás, também em plena luz do dia. As imagens mostram ele obrigando o rapaz a deitar antes de fugir.

Já no dia 2 de outubro, dois casos foram flagrados por câmeras de monitoramento envolvendo motociclistas. Em um deles, um idoso que passeava com o cachorro teve o celular roubado na Rua Caiubi.

O outro caso foi de uma idosa de 80 anos que teve a aliança roubada e ainda foi jogada no chão pelo criminoso na Rua Doutor Homem de Melo.