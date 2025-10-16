Capa Jornal Amazônia
Variedades

Casal com criança e bebê tenta entrar em prédio para fugir de assaltante armado em Perdizes

Estadão Conteúdo

Uma família foi assaltada na tarde de sábado, 11, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O criminoso estava em uma motocicleta com bolsa de entregador. Câmeras de segurança registraram o momento da abordagem.

O caso aconteceu por volta das 16h, na Rua Campevas. O casal e os filhos andavam na calçada quando o homem armado se aproxima. A mãe corre com o bebê no colo e abraça a outra criança. Eles tentam entraram em um prédio, mas não conseguem. O pai acaba entregando o celular ao criminoso, que foge na sequência em direção à Avenida Sumaré.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) disse que a polícia analisa imagens para identificar e prender o autor do crime. O policiamento também foi reforçado na região.

"A Polícia Civil permanece à disposição das vítimas para o registro e investigação de ocorrências e ressalta que o boletim de ocorrência é essencial para a responsabilização dos autores, além de subsidiar o planejamento e a reorientação do policiamento", informou.

Moradores reclamam da falta de segurança

Outros assaltos semelhantes têm sido registrados por câmeras de segurança no bairro. Desde o início deste mês, o perfil Perdizes Digital, no Instagram, publicou três casos parecidos.

No início da semana, um motociclista roubou o celular de um rapaz na Rua Apiacás, também em plena luz do dia. As imagens mostram ele obrigando o rapaz a deitar antes de fugir.

Já no dia 2 de outubro, dois casos foram flagrados por câmeras de monitoramento envolvendo motociclistas. Em um deles, um idoso que passeava com o cachorro teve o celular roubado na Rua Caiubi.

O outro caso foi de uma idosa de 80 anos que teve a aliança roubada e ainda foi jogada no chão pelo criminoso na Rua Doutor Homem de Melo.

Variedades
