Criança de 5 anos é decapitada por homem que invadiu a casa da família

Menino foi atacado dentro de casa; agressor morreu após ser espancado por moradores

O Liberal

Um menino de cinco anos foi assassinado dentro de casa na vila de Ali, na região de Dhar, em Madhya Pradesh, na Índia. O crime ocorreu na última sexta-feira (27), quando um homem entrou na residência e atacou a criança com uma ferramenta cortante. O acusado foi contido por moradores logo após o ataque.

Segundo informações locais, o agressor, identificado como Mahesh, de 25 anos, chegou de bicicleta ao local e entrou na casa de Kalu Singh sem dizer nada. Ele pegou uma ferramenta semelhante a uma pá e atingiu o pescoço do menino Vikas, que acabou decapitado. Em seguida, desferiu outros golpes contra a vítima.

Mãe tentou salvar a criança, mas também foi ferida

A mãe do menino presenciou o crime e tentou impedir a ação, mas também ficou ferida. Os gritos chamaram a atenção dos vizinhos, que correram até a residência, imobilizaram o agressor e o agrediram até a chegada da polícia. A mulher permanece em estado de choque após a perda do filho.

Testemunhas relataram cena de horror

Moradores que estavam próximos afirmaram que a violência do ataque deixou a comunidade abalada. O suspeito não tinha qualquer relação com a família da vítima e foi descrito como mentalmente instável. Ele foi levado sob custódia pelas autoridades locais.

