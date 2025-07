Criadora de conteúdo adulto paga mecânico com calcinha usada e caso viraliza

A influenciadora digital Isabela Prazeres, conhecida por produzir conteúdo adulto e defender o poliamor, virou assunto nas redes sociais após relatar uma situação inusitada: ela pagou o conserto do carro com a própria calcinha usada e mais um ano de acesso gratuito ao seu perfil de conteúdo. O valor estimado do serviço era de R$ 2.500.

Segundo Isabela, a sugestão partiu do próprio mecânico, que já conhecia seu trabalho.

“Ele me olhou diferente quando eu voltei na oficina, disse que já me conhecia, e aí soltou a ideia. Na hora achei que era piada. Mas era real”, disse, rindo.

A influenciadora afirmou que o tipo de proposta não é incomum. “Recebemos propostas super inusitadas sempre. Os fãs gostam disso, dessa coisa de objetos, do inesperado, da aventura”, comentou.

Quem é Isabela Prazeres e por que ela viralizou

Além do episódio com o mecânico, Isabela já havia chamado atenção ao divulgar os “10 mandamentos do poliamor”, conceito que pratica junto com o marido. O casal grava conteúdos adultos juntos e também com outras pessoas, abordando de forma aberta temas relacionados à liberdade nas relações.

“Minha vida é livre e sem regras. Acredito em outros valores, e isso chama atenção de quem me acompanha. O inusitado é parte da minha rotina”, afirmou a criadora.

