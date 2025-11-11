COP30/Frente da Educação: apenas 1 em cada 10 alunos sabe o que é COP30, diz pesquisa

Apenas um em cada dez estudantes brasileiros até o ensino médio sabe o que é a COP30. Os resultados vêm de uma pesquisa da Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME), em parceria com o Equidade.Info, em meio às negociações globais sobre mudanças climáticas.

O levantamento ouviu 3.127 alunos, 372 professores e 210 gestores de 198 escolas públicas e privadas em todas as regiões do País, entre agosto e setembro deste ano. Na rede privada, o número de alunos que conhece a COP30 quadruplica em comparação à rede pública.

Ainda que sete em cada dez estudantes afirmem ter ouvido falar em mudanças climáticas, apenas um terço consegue explicar o que o termo significa. Outro um terço dos alunos admite não saber nada sobre o tema, evidenciando uma lacuna no entendimento.

Percepção sobre o Aquecimento Global

Mais de 70% dos alunos disseram ter vivido muitos dias de calor extremo no último ano. Contudo, 64% consideram que a escola os prepara pouco ou nada para lidar com essas situações, indicando uma desconexão entre a vivência e o preparo educacional.

Entre os professores, a percepção é ainda mais forte: 69% acreditam que as escolas não preparam adequadamente os estudantes para enfrentar os efeitos do aquecimento global. Esta visão alinha-se com a sensação de despreparo dos alunos.

Disparidade Regional no Conhecimento

O Norte, região que sediará a COP30, apresenta os estudantes mais bem informados sobre o evento, com 27% de conhecimento. No caso dos professores desta região, esse número salta para 77%, mostrando um engajamento maior dos educadores.

Em contrapartida, o Nordeste exibe os menores índices de conhecimento entre os alunos, com apenas 4%. Entre os docentes da região, o percentual é de 52%, também abaixo da média geral para professores, segundo os dados da pesquisa.