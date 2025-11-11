Pesquisa Quaest/COP30: para 41%, resultados serão positivos e para 41% não fará diferença

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (11), revela um empate na percepção dos brasileiros sobre os impactos da COP30. Cerca de 41% acreditam que a conferência trará resultados positivos para o País, enquanto outros 41% pensam que ela não fará diferença. Ainda, 7% dos entrevistados preveem resultados negativos, e 11% não souberam ou não responderam à questão.

O levantamento também abordou a exploração de petróleo na margem equatorial, mostrando uma mudança significativa na opinião pública. A parcela de brasileiros contrários à exploração caiu de 70% em outubro para 49% na mostra atual da pesquisa.

Em contrapartida, o percentual de entrevistados favoráveis à exploração governamental de petróleo na margem equatorial brasileira subiu de 26% para 42%. Este aumento indica uma alteração considerável na visão dos cidadãos sobre o tema.

Detalhes e Metodologia da Pesquisa

A sondagem Quaest foi conduzida com 2.004 brasileiros com idade igual ou superior a 16 anos. As entrevistas ocorreram entre os dias 6 e 9 de novembro, período que antecede o início da conferência em Belém.

A margem de erro estimada para o levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A Genial Investimentos foi a responsável por encomendar a pesquisa.