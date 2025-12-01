Conheça 5 doramas ‘curtos’ de suspense para você assistir nas férias

As férias de final de ano estão chegando e para aqueles que não curtem muito sair de casa, viajar e tentar novos hobbies, os filmes e as séries são ótimas ideias de descanso para a mente antes de retomar às rotinas nas escolas e trabalhos. Por isso, para quem gosta de misturar suspense com produções de diretores asiáticos, veja a seguir uma lista de 5 doramas que você pode aproveitar para assistir neste final de ano.

VEJA MAIS

​

Confira 5 doramas de suspense para assistir as férias:

A Herdeira (Netflix)

O dorama “A Herdeira” conta a história de uma professora universitária que recebe a notícia de que um tio distante morreu e deixou para ela como herança um cemitério. Após esse fato, muitos acontecimentos estranhos começam a ocorrer e a polícia inicia a investigação de uma série de assassinatos na trama cinematográfica.

All of Us Are Dead (Netflix)

Esse dorama retrata o cenário de uma escola quando um vírus zumbi contagioso se espalha de forma explosiva pela cidade. Nesse ambiente de suspense, as imagens da trama retratam um grupo de estudantes presos dentro da escola, eles estão isolados, sem comida, sem comunicação e sm chances de resgate imediato do governo.

Cães de Caça (Netflix)

Após declararem guerra à uma organização criminosa de agiotas que tem a mãe de um deles sob sequestro em razão de uma dívida, dois garotos boxeadores começam a fazer de tudo para salvá-la dos criminosos. Em um momento do enredo, um deles se infiltra nesse mundo sombrio para tentar combater a organização.

Hierarchy (Netflix)

O cenário de “Hierarchy” se passa na escola de elite Jooshin High School, onde a maioria dos alunos que estudam no local vêm de famílias ricas e influentes. Mas o mistério inicia quando um estudante bolsista de origem humilde se matricula na instituição apenas para investigar a morte de seu irmão mais novo e, com isso, ele fica obcecado em descobrir a verdade no local.

O Jogo da Morte (Prime Vídeo)

A produção “O Jogo da Morte” conta a história de um homem que, após uma demissão, traições, dívidas e humilhações, decide tirar a própria vida. Mas o enredo muda quando a própria Morte não gosta da ideia e condena ele a morrer 12 vezes, em 12 vidas diferentes, nisso ele precisa lutar pela vida em suas outras preciosas vidas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web em Oliberal.com)