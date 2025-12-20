Capa Jornal Amazônia
Confira 6 opções de presente de Natal ideal para o irmão ou um amigo especial

Lista traz sugestões com significado e diferentes faixas de preço para garantir a alegria nas festas

Jennifer Feitosa
fonte

O mercado oferece diversas opções, mas o diferencial está no toque pessoal (KamranAydinov / Freepik)

Escolher um presente de Natal para aquele amigo que é o companheiro de todas as horas pode ser um desafio. Às vezes, esse amigo é seu próprio irmão. Para ajudar quem busca celebrar com amor, carinho e significado, o portal oliberal.com preparou uma lista com seis escolhas ideais de mimos que unem utilidade e afeto. A seleção considera diferentes perfis, desde o esportista até o apaixonado por tecnologia, garantindo que a reação de quem recebe seja de total satisfação e felicidade.

Um presente simbólico é muito gratificante, mas a presença física e o apoio emocional superam qualquer objeto material no dia a dia. No entanto, materializar esse carinho através de itens escolhidos com dedicação demonstra o quanto a amizade é valorizada. Abaixo, separamos opções que cabem em diversos orçamentos, com preços que iniciam em R$ 20 e podem chegar a R$ 250, facilitando o planejamento financeiro para as festas de fim de ano.

Abaixo, confira a lista de itens simples e significativos que podem ser dados de todo o coração.

6 ideias de presente de Natal para amigo

Cada sugestão foi pensada para ser prática e útil na rotina moderna:

  1. Fone de ouvido sem fio: Perfeito para aquele amigo que gosta de correr escutando música, no ônibus para o trabalho ou para casa. É um item prático para o cotidiano. Preço mínimo: R$ 50 | Valor médio: R$ 150.
  2. Vale-presente para jogos: Uma ótima ideia para quem dedica o tempo livre aos e-sports. Será uma surpresa e tanto para o amigo gamer. Preço mínimo: R$ 30 | Valor médio: R$ 100.
  3. Kit 3 camisas térmicas: Opção de utilidade para dias quentes e para quem deseja se proteger da radiação solar durante atividades externas. Preço mínimo: R$ 60 | Valor médio: R$ 120.
  4. Porta-retrato com fotos: Fazer uma colagem de momentos juntos trará reconexão e reforçará o significado de "porto seguro" da amizade. Preço mínimo: R$ 20 | Valor médio: R$ 50.
  5. Tênis: Opção para quem gosta de frequentar shoppings, restaurantes ou parques. Remete a estilo e conforto. Preço mínimo: R$ 80 | Valor médio: R$ 250.
  6. Garrafa térmica: Item indispensável para manter a hidratação em viagens longas ou dias de calor intenso, sendo de fácil transporte. Preço mínimo: R$ 40 | Valor médio: R$ 90.

Ao escolher o item ideal, é importante considerar a personalidade do presenteado. O mercado oferece diversas opções, mas o diferencial está no toque pessoal, como um cartão escrito à mão ou a escolha de uma cor que o amigo goste. Especialistas em comportamento sugerem que o valor emocional muitas vezes reside na utilidade do objeto no cotidiano de quem o recebe, transformando um item simples em uma lembrança de afeto.

Saiba os valores médios dos itens de Natal

Para quem deseja economizar sem perder a qualidade, a pesquisa de preços é fundamental. Muitos dos itens listados podem ser encontrados em lojas físicas no centro comercial ou em grandes plataformas de e-commerce. Manter-se atento às promoções de fim de ano pode garantir que o presenteado receba um produto de categoria superior por um valor muito mais acessível, tornando a experiência de presentear ainda mais prazerosa para ambas as partes envolvidas.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

