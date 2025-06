Como usar plantas para tornar a casa mais acolhedora: veja quatro dicas práticas

A presença de plantas em ambientes internos vai além da estética. Além de decorar, elas contribuem para o conforto térmico, a purificação do ar e o bem-estar emocional. De acordo com o Feng Shui, técnica milenar chinesa que busca equilibrar os espaços com elementos da natureza, o verde pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar o humor.

4 dicas para deixar o lar mais acolhedor com plantas

1. Adapte o uso de plantas a espaços pequenos

Quem mora em apartamento pode optar por soluções verticais, como vasos suspensos, prateleiras ou suportes de parede. Isso permite o uso de plantas sem comprometer a circulação nos cômodos.

Já em casas térreas, canteiros baixos ou floreiras na entrada ajudam a compor um visual mais receptivo. Segundo Ana Paula Caramico Lasaponari, da BRN Construtora, é possível incorporar vegetação na decoração mesmo em ambientes reduzidos.

Entre as espécies mais indicadas para áreas internas estão:

Espada-de-São-Jorge e zamioculca: resistentes e de baixa manutenção.

Lírio-da-paz e jiboia: ótimas para ambientes internos, com efeito harmonizador.

Suculentas e cactos: ideais para quem tem pouco tempo, pois exigem menos cuidados e ajudam a equilibrar a umidade.

2. Melhore o conforto térmico e a qualidade do ar

As plantas ajudam a manter a temperatura mais amena e o ar mais puro, especialmente quando combinadas com elementos como pisos claros, boa iluminação natural e ventilação cruzada.

“Na arquitetura contemporânea, o bem-estar vai além da estrutura do imóvel. A integração com o paisagismo e com formas naturais gera uma conexão com a natureza e melhora a qualidade de vida”, afirma Ana Paula.

3. Use plantas como parte da decoração funcional

As plantas podem ser posicionadas sobre móveis de apoio, como estantes, bancos ou prateleiras, integrando-se a áreas multifuncionais. Esses espaços podem servir como um local para tirar os sapatos ao chegar, pendurar bolsas ou deixar livros e chaves, sem perder o apelo visual.

4. Crie uma rotina de cuidados simples e eficaz

Embora cuidar de plantas seja visto por muitos como uma atividade terapêutica, é comum esquecer de regar ou limpar as folhas. Criar lembretes ou etiquetas com instruções de cuidados ajuda a manter as plantas saudáveis.

De acordo com o consultor imobiliário Leonardo Guimarães, os principais cuidados incluem:

Rega: evite encharcar. Regue quando o solo estiver seco ao toque, preferencialmente pela manhã.

Luz: identifique se a espécie precisa de luz direta ou indireta. Folhas queimadas ou murchas podem indicar excesso ou falta de luz.

Solo: use substrato apropriado e com boa drenagem. Troque o vaso se necessário.

Ventilação: garanta boa circulação de ar, principalmente em ambientes fechados.

Adubação: aplique adubo orgânico ou fertilizantes com moderação.

Controle de pragas: inspecione regularmente as folhas e, se necessário, use soluções adequadas ao tipo de planta.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)