Conheça 4 plantas que limpam a energia da casa e bloqueiam o olho gordo

O cultivo e os cuidados com plantas dentro de casa são práticas terapêuticas que podem trazer inúmeros benefícios diretos e indiretos para a saúde. Esses benefícios vão desde o estímulo da criatividade, até efeitos motivadores e relaxantes. Ter um ambiente cercado por plantas vai além da estética: elas contribuem para o bem-estar e a positividade do lar, e podem até evitar energias negativas.

Cada planta emite vibrações únicas que, em conjunto, auxiliam na restauração do equilíbrio emocional, espiritual e afetivo. Além disso, a fitoenergia das plantas ajuda a manter o ambiente carregado de boas vibrações e livre de energias carregadas. Veja dicas para manter o lar protegido.

Plantas que purificam o ambiente e atraem boas energias

Lírio-da-paz (Spathiphyllum spp.)

Como o próprio nome sugere, o lírio-da-paz é conhecido por transmitir serenidade, prosperidade e harmonia ao ambiente. Ideal para fortalecer os laços familiares, essa planta deve ser cultivada em vasos e posicionada em espaços de convivência, como a sala de estar ou de jantar.

Violeta (Saintpaulia spp.)

Delicada e poderosa, a violeta ajuda a proteger contra energias negativas e inveja, promovendo equilíbrio e bem-estar no lar. Se perceber que alguém da casa está com a energia carregada, distribua três vasos de violeta na sala. Essa planta também se adapta bem a ambientes como banheiros, janelas, cozinhas e áreas de serviço, locais que costumam acumular trocas energéticas mais intensas.

Arruda (Ruta graveolens)

A arruda é uma aliada poderosa contra inveja e olho gordo. Para afastar essas energias, plante-a em um vaso pequeno com terra adubada e posicione próximo à porta de entrada, de preferência em um local visível.

Árvore-da-felicidade (Polyscias guilfoylei, a versão macho, e Polyscias fruticosa, a fêmea)

Símbolo de união e harmonia no amor, a árvore-da-felicidade é muito valorizada por casais. Quando as versões macho e fêmea são cultivadas juntas no mesmo vaso, acredita-se que a energia do amor flui com mais intensidade, fortalecendo os vínculos afetivos.

Apesar dos benefícios espirituais e decorativos, algumas dessas plantas podem ser tóxicas para animais de estimação e crianças se ingeridas. Por isso, mantenha os vasos sempre fora do alcance dos pequenos e dos pets.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)