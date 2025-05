Conheça 3 plantas para afastar ratos da sua casa

Assim como os outros animais, há algumas plantas que os ratos "odeiam" e das quais se mantêm o mais longe possível. Dessa forma, são consideradas ideais para serem plantadas em casa e funcionarem como "venenos naturais" para afastar os roedores. A boa notícia é que todas elas possuem um bom aroma ao olfato humano.

VEJA MAIS



🌱 Confira a seguir as 3 plantas que afastam as ratazanas do lar.

Hortelã-Pimenta

Hortelã Pimenta (Freepik)

Muito embora o cheiro de hortelã seja agradável ao olfato humano, os roedores "passam longe" do aroma da planta e "evitarão qualquer área do seu quintal" em que esta planta esteja presente. Além disso, segundo especialistas em jardinagem, o hortelã pode se multiplicar rapidamente quando plantada no solo.

Arruda

Arruda (Freepik)

Conhecida por afastar o "mau-olhado" e promover a limpeza energética de ambientes, a arruda também é uma ótima opção para afastar ratos e pragas da residência.

Capim- Limão

Capim Limão (Freepik)

Mais do que um tempero e aliado na cozinha, o capim-limão serve como "veneno" natural de ratos, já que o forte aroma cítrico não é atraente para os roedores, ajudando a mantê-los afastados do ambiente.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.