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Como gelar a cerveja de forma mais rápida para acompanhar os jogos da Copa do Mundo?

Manter a bebida na temperatura certa é sempre um desafio. Veja técnicas eficazes para ter sua cerveja sempre gelada!

Victoria Rodrigues
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Deixar as cervejas no gelo é a forma mais comum de deixá-las geladas. (Foto: Freepik)

Faltando apenas um dia para a abertura da Copa do Mundo, muitos brasileiros já estão decorando as casas e ruas, na expectativa de que a Seleção Brasileira traga a tão sonhada taça para o país. Nesse período de disputa mundial, algumas pessoas também gostam de reunir os amigos e familiares para assistir aos jogos das seleções, acompanhados de alguns petiscos e, claro, uma boa cerveja geladinha.

Mas como o Brasil é conhecido pelas altas temperaturas, deixar a cerveja gelada é um dos maiores desafios durante esse período, isso porque, quando quente, ela pode ter alterações de sabor e aroma, prejudicando sua qualidade. Mas afinal, o que fazer para deixá-las geladas rapidamente?

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Confira 3 dicas para deixar a cerveja mais gelada:

  • Use um papel toalha molhado

Poucas pessoas conhecem essa técnica, mas o papel toalha molhado ajuda a reduzir a temperatura da superfície da garrafa ou latinha de cerveja de forma mais rápida e sem precisar deixar horas dentro da geladeira. Ela, inclusive, gela mais rápido do que se for colocada apenas no gelo.

Veja o passo a passo da técnica com o papel toalha:

  1. Primeiro, pegue o rolo de papel toalha;
  2. Umedeça as folhas e cubra toda a superfície das cervejas;
  3. Em seguida, leve-as para o freezer e espere cerca de cinco minutos.

  • Coloque sal e álcool no gelo

A adição do sal na água faz com que a cerveja gele mais rápido, porque o sal possui a capacidade de reduzir o ponto de congelamento da água e fazer com que o gelo derreta rapidamente. Já o álcool ajuda a manter o contato térmico constante entre o gelo e a garrafa (ou latinha).

Confira o passo a passo dessa dica valiosa:

  1. Adicione 500g de sal refinado para cada saco de 1kg de gelo;
  2. Logo em seguida, coloque mais 500 ml de álcool;
  3. Misture bem e deixe suas cervejas por três minutos.

  • Gire a latinha por 2 minutos na água gelada

A última dica é para as pessoas esquecidas que geralmente só lembram de colocar as cervejas para gelar quando faltam poucos minutos para iniciar a partida de futebol. Mas vale lembrar que essa técnica serve apenas se forem poucos volumes, pois a técnica é feita com uma garrafa por vez.

Veja como manusear a latinha (garrafa) na água gelada:

  1. Separe um recipiente com muito gelo e água bem gelada;
  2. Coloque sua garrafa ou latinha no local;
  3. Com a mão, gire a cerveja no próprio eixo de forma rápida por dois minutos.

Como organizar as cervejas dentro do cooler?

Se tudo o que você tiver em mãos for um cooler, basta seguir estas dicas para organizar as cervejas e fazer com que elas gelem mais rápido:

  • Coloque água morna no cooler, esvazie o recipiente e depois preencha com água gelada;
  • Faça primeiro uma camada de gelo;
  • Molhe as cervejas e as posicione sobre esta camada;
  • Adicione mais uma camada de gelo;
  • Cubra com outra camada de cervejas molhadas;
  • E finalize com gelo e um pouco de água no cooler.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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