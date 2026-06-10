Como gelar a cerveja de forma mais rápida para acompanhar os jogos da Copa do Mundo?
Manter a bebida na temperatura certa é sempre um desafio. Veja técnicas eficazes para ter sua cerveja sempre gelada!
Faltando apenas um dia para a abertura da Copa do Mundo, muitos brasileiros já estão decorando as casas e ruas, na expectativa de que a Seleção Brasileira traga a tão sonhada taça para o país. Nesse período de disputa mundial, algumas pessoas também gostam de reunir os amigos e familiares para assistir aos jogos das seleções, acompanhados de alguns petiscos e, claro, uma boa cerveja geladinha.
Mas como o Brasil é conhecido pelas altas temperaturas, deixar a cerveja gelada é um dos maiores desafios durante esse período, isso porque, quando quente, ela pode ter alterações de sabor e aroma, prejudicando sua qualidade. Mas afinal, o que fazer para deixá-las geladas rapidamente?
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Confira 3 dicas para deixar a cerveja mais gelada:
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Use um papel toalha molhado
Poucas pessoas conhecem essa técnica, mas o papel toalha molhado ajuda a reduzir a temperatura da superfície da garrafa ou latinha de cerveja de forma mais rápida e sem precisar deixar horas dentro da geladeira. Ela, inclusive, gela mais rápido do que se for colocada apenas no gelo.
Veja o passo a passo da técnica com o papel toalha:
- Primeiro, pegue o rolo de papel toalha;
- Umedeça as folhas e cubra toda a superfície das cervejas;
- Em seguida, leve-as para o freezer e espere cerca de cinco minutos.
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Coloque sal e álcool no gelo
A adição do sal na água faz com que a cerveja gele mais rápido, porque o sal possui a capacidade de reduzir o ponto de congelamento da água e fazer com que o gelo derreta rapidamente. Já o álcool ajuda a manter o contato térmico constante entre o gelo e a garrafa (ou latinha).
Confira o passo a passo dessa dica valiosa:
- Adicione 500g de sal refinado para cada saco de 1kg de gelo;
- Logo em seguida, coloque mais 500 ml de álcool;
- Misture bem e deixe suas cervejas por três minutos.
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Gire a latinha por 2 minutos na água gelada
A última dica é para as pessoas esquecidas que geralmente só lembram de colocar as cervejas para gelar quando faltam poucos minutos para iniciar a partida de futebol. Mas vale lembrar que essa técnica serve apenas se forem poucos volumes, pois a técnica é feita com uma garrafa por vez.
Veja como manusear a latinha (garrafa) na água gelada:
- Separe um recipiente com muito gelo e água bem gelada;
- Coloque sua garrafa ou latinha no local;
- Com a mão, gire a cerveja no próprio eixo de forma rápida por dois minutos.
Como organizar as cervejas dentro do cooler?
Se tudo o que você tiver em mãos for um cooler, basta seguir estas dicas para organizar as cervejas e fazer com que elas gelem mais rápido:
- Coloque água morna no cooler, esvazie o recipiente e depois preencha com água gelada;
- Faça primeiro uma camada de gelo;
- Molhe as cervejas e as posicione sobre esta camada;
- Adicione mais uma camada de gelo;
- Cubra com outra camada de cervejas molhadas;
- E finalize com gelo e um pouco de água no cooler.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)
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