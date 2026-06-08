WhatsApp lança emojis, figurinhas, efeitos de torcida e outros recursos para a Copa 2026; veja

Com o propósito de manter os usuários a par de tudo o que acontecerá nos próximos jogos de futebol, o WhatsApp lançou recursos especiais no aplicativo, voltados à experiência das pessoas durante a Copa do Mundo em 2026. As novidades entrarão em vigor ao longo desta semana, devido à disputa já se iniciar nesta quinta-feira (11), às 16h, com a abertura da Copa no Estádio Azteca, localizado na Cidade do México.

A estratégia da empresa Meta marca uma disputa pela atenção dos usuários durante o evento esportivo de maior audiência no mundo. Pois se antigamente a transmissão ficava apenas à disposição das emissoras de TV, hoje, na era da tecnologia, os conteúdos podem ser exibidos e compartilhados em diferentes telas, plataformas e formatos de interação, como no próprio aplicativo do WhatsApp.

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Conheça os recursos especiais do WhatsApp para a Copa do Mundo 2026:

Guia especial de futebol

Na aba "Canais" do WhatsApp, será possível encontrar um guia especial de futebol para a Copa do Mundo 2026, um espaço desenvolvido para compartilhar informações sobre seleções, placares, bastidores e atualizações dos jogos em tempo real. Esta nova ferramenta criada pela Meta é direcionada àqueles que gostam de acompanhar todas as disputas e não perder nenhum detalhe da competição mundial.

Atualização de status dos canais

A partir desta semana, os canais também poderão compartilhar atualizações de status no WhatsApp, algo que não era possível antes do lançamento dos recursos especiais para a Copa do Mundo. Portanto, os usuários agora poderão visualizar publicações dos canais que surgirão no mesmo local em que os status tradicionais de amigos e familiares aparecem, nos círculos presentes na última aba do aplicativo.

Ferramenta com IA

Com base na integração da Meta AI com a tecnologia *Muse Spark*, outra ferramenta também foi criada para que os usuários possam enviar perguntas sobre o torneio e receber respostas dentro do próprio aplicativo do WhatsApp. Na plataforma, os torcedores terão a oportunidade de buscar informações sobre jogadores, consultar tabelas de classificação e localizar lugares próximos para assistir aos jogos das seleções.

Figurinhas e efeitos de torcida

Em parceria com a Adidas, a empresa Meta criou a Trionda, uma bola oficial da Copa do Mundo de 2026, que substituirá o tradicional emoji de futebol que já existia no WhatsApp. Além disso, a plataforma ainda disponibilizará novos efeitos temáticos para chamadas de vídeo em grupos e também criou um pacote exclusivo de figurinhas inspirado no universo do futebol, que promete criar a sensação de "torcedores fanáticos".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)