Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

WhatsApp lança emojis, figurinhas, efeitos de torcida e outros recursos para a Copa 2026; veja

Com as novas ferramentas do aplicativo, será possível saber informações sobre jogadores, placares, bastidores e atualizações dos jogos em tempo real

Victoria Rodrigues
fonte

As novidades entram a partir desta semana no aplicativo. (Foto: Divulgação/ Meta)

Com o propósito de manter os usuários a par de tudo o que acontecerá nos próximos jogos de futebol, o WhatsApp lançou recursos especiais no aplicativo, voltados à experiência das pessoas durante a Copa do Mundo em 2026. As novidades entrarão em vigor ao longo desta semana, devido à disputa já se iniciar nesta quinta-feira (11), às 16h, com a abertura da Copa no Estádio Azteca, localizado na Cidade do México.

A estratégia da empresa Meta marca uma disputa pela atenção dos usuários durante o evento esportivo de maior audiência no mundo. Pois se antigamente a transmissão ficava apenas à disposição das emissoras de TV, hoje, na era da tecnologia, os conteúdos podem ser exibidos e compartilhados em diferentes telas, plataformas e formatos de interação, como no próprio aplicativo do WhatsApp.

VEJA MAIS

image Jovens criam 'grupo do assobio' e brincadeira viraliza: 'Não imaginávamos que ia repercutir tanto'
A única regra do grupo é que os participantes não podem falar, apenas assobiar músicas e sons de passarinhos

image Seu celular vai ficar sem WhatsApp? Veja quem será afetado em 2026 e como saber
Aplicativo exigirá Android 6.0 ou superior; usuários já recebem aviso de mudança

image WhatsApp deixará de funcionar em celulares a partir de setembro; veja quais
A decisão acompanha a necessidade de manter o aplicativo alinhado a padrões mais recentes de segurança digital e desempenho

Conheça os recursos especiais do WhatsApp para a Copa do Mundo 2026:

  • Guia especial de futebol

Na aba "Canais" do WhatsApp, será possível encontrar um guia especial de futebol para a Copa do Mundo 2026, um espaço desenvolvido para compartilhar informações sobre seleções, placares, bastidores e atualizações dos jogos em tempo real. Esta nova ferramenta criada pela Meta é direcionada àqueles que gostam de acompanhar todas as disputas e não perder nenhum detalhe da competição mundial.

  • Atualização de status dos canais

A partir desta semana, os canais também poderão compartilhar atualizações de status no WhatsApp, algo que não era possível antes do lançamento dos recursos especiais para a Copa do Mundo. Portanto, os usuários agora poderão visualizar publicações dos canais que surgirão no mesmo local em que os status tradicionais de amigos e familiares aparecem, nos círculos presentes na última aba do aplicativo.

  • Ferramenta com IA

Com base na integração da Meta AI com a tecnologia *Muse Spark*, outra ferramenta também foi criada para que os usuários possam enviar perguntas sobre o torneio e receber respostas dentro do próprio aplicativo do WhatsApp. Na plataforma, os torcedores terão a oportunidade de buscar informações sobre jogadores, consultar tabelas de classificação e localizar lugares próximos para assistir aos jogos das seleções. 

  • Figurinhas e efeitos de torcida

Em parceria com a Adidas, a empresa Meta criou a Trionda, uma bola oficial da Copa do Mundo de 2026, que substituirá o tradicional emoji de futebol que já existia no WhatsApp. Além disso, a plataforma ainda disponibilizará novos efeitos temáticos para chamadas de vídeo em grupos e também criou um pacote exclusivo de figurinhas inspirado no universo do futebol, que promete criar a sensação de "torcedores fanáticos".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

whatsapp

lançamento

emojis

figurinhas

copa 2026
Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda