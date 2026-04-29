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Seu celular vai ficar sem WhatsApp? Veja quem será afetado em 2026 e como saber

Aplicativo exigirá Android 6.0 ou superior; usuários já recebem aviso de mudança

Hannah Franco
fonte

Android antigo perde WhatsApp em 2026; veja como verificar seu celular (Foto: Freepik)

O WhatsApp vai encerrar o suporte a celulares com versões antigas do Android a partir de 8 de setembro de 2026. Com a mudança, o aplicativo passará a funcionar apenas em dispositivos com Android 6.0 ou superior. Aparelhos que ainda utilizam Android 5.0 ou 5.1 deixarão de ter acesso ao serviço após essa data.

A informação foi divulgada pela própria empresa na Central de Ajuda. Usuários com sistemas incompatíveis já começaram a receber notificações no aplicativo, orientando sobre a necessidade de atualização ou troca de aparelho. Veja a seguir como saber se seu celular vai perder o WhatsApp

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A medida impacta principalmente celulares mais antigos, que não recebem mais atualizações do sistema operacional. Esse tipo de mudança é comum e acompanha a evolução tecnológica, já que versões mais recentes garantem melhor desempenho e segurança.

Veja como saber se seu celular vai perder o WhatsApp

Para verificar se o aparelho será afetado, o usuário deve conferir qual versão do Android está instalada. O procedimento pode variar, mas geralmente inclui:

  • Acessar as Configurações do celular;
  • Entrar em Sobre o telefone ou Sobre o dispositivo;
  • Clicar em Informações do software;
  • Verificar a versão do Android.

Se o sistema for inferior ao Android 6.0 e não houver opção de atualização, o aparelho deixará de ser compatível com o aplicativo.

Antes do prazo final, a recomendação é fazer o backup das conversas para evitar a perda de dados. Assim, mensagens, fotos e arquivos podem ser recuperados ao migrar para outro dispositivo. Segundo o WhatsApp, a atualização dos requisitos é necessária para manter o aplicativo alinhado aos padrões atuais de segurança e funcionamento.

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