O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

WhatsApp começará a cobrar por mensagens no Brasil; saiba quanto vai ser

Além do Chat GPT, a Meta também cobrará por mensagens no Copilot (Microsoft) e no Zapia e Luzia

Victoria Rodrigues
fonte

Os valores a ser cobrados vão variar de R$ 0,02 a R$ 0,33. (Foto: Alfredo Rivera / Pixabay)

Ao longo desta semana, a empresa Meta decidiu que o WhatsApp começará a cobrar empresas por mensagens com chatbots de inteligência artificial no Brasil. A decisão que abrange o ChatGPT (OpenAI), o Copilot (Microsoft), Zapia e Luzia é um resultado da disputa entre a empresa de Mark Zuckerberg e desenvolvedores de IA, que fizeram do WhatsApp um meio de fazer o serviço chegar a mais pessoas.

De acordo com informações do colunista Helton Simões Gomes, do portal UOL, algumas empresas de inteligência artificial notaram a mudança somente depois de serem acionadas para uma reportagem. Ainda segundo a coluna, uma empresa atingida pela decisão afirmou que, mesmo autorizada, pretende deixar o WhatsApp em breve, visto que operar no aplicativo de mensagens começará a ser inviável.

"Onde formos legalmente obrigados a disponibilizar chatbots de IA por meio da API do WhatsApp, estamos atualizando nossos termos e nosso modelo de preços para que possamos continuar a oferecer suporte a esses serviços", anunciou um porta-voz do WhatsApp.

VEJA MAIS

image ‘Feira no WhatsApp’: vendas chegam a triplicar com delivery na Grande Belém
Estratégia de vendas online atrai clientes em busca de praticidade e garante o crescimento acelerado de bancas tradicionais da capital

image WhatsApp deixa de funcionar em mais de 20 modelos de celulares em 2026; confira lista completa
As marcas Apple, Samsung, LG e Motorola estão entre as afetadas pelas mudanças nos requisitos do aplicativo de mensagens

Qual o valor que o WhatsApp cobrará?

Os valores que serão cobrados ainda não foram anunciados pela Meta, mas algumas tabelas acessadas pelo colunista Helton Simões demonstram que o custo por mensagem é cobrado em dólar, mas convertido em real pode variar entre R$ 0,02 a R$ 0,33. Embora seja considerado um valor pequeno para as empresas, no varejo poderá chegar a milhões de reais se os chatbots de IA forem muito acionados no aplicativo.

O início da cobrança pelas mensagens com IA no WhatsApp também é uma consequência direta de uma decisão do tribunal do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Em uma reunião realizada na última quarta-feira (4), os conselheiros rejeitaram por unanimidade o recurso de Facebook e WhatsApp, para derrubar a decisão de outro órgão do Cade. Por esse motivo, os valores agora serão cobrados pelo WhatsApp.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aplicativo

whatsapp

mensagem

cobrar

ia
Tecnologia e Mercado
.
