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Jovens criam 'grupo do assobio' e brincadeira viraliza: 'Não imaginávamos que ia repercutir tanto'

A única regra do grupo é que os participantes não podem falar, apenas assobiar músicas e sons de passarinhos

Victoria Rodrigues
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O grupo de jovens pretende fazer um campeonato de assobios. (Foto: Reprodução/ Guilherme Martins | Reprodução/ TikTok @davi_bragato)

A ideia inusitada e inovadora de um grupo de WhatsApp repercutiu na internet entre alguns moradores da cidade de Paraíso do Tocantins, localizada na região central do estado. Inspirados no desejo de um cantor sertanejo, os jovens criaram o "grupo de assobio” apenas como uma brincadeira em que eles trocam diversos tipos de assobios, mas o grupo tomou proporções maiores e já ganhou até repercussão internacional.

“A gente viu um vídeo do Natanzinho Lima [cantor sertanejo] falando que queria um grupo do assobio. Não imaginávamos que iria repercutir tanto. Já tem mais de mil pessoas, estourou muito a bolha. O grupo ganhou fama porque deixamos todo mundo adicionar quem conhecia. Em menos de 24 horas, pulou de 30 pessoas para mil”, explicou um dos criadores do grupo, o jovem Guilherme Martins, em entrevista ao portal G1.

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Como funciona o "grupo do assobio"?

O chat coletivo, que é liderado por jovens, já soma 1.024 membros (o máximo permitido pelo aplicativo), sendo que outras pessoas também mostraram interesse em entrar para a brincadeira. A única regra do grupo de WhatsApp é que os participantes não podem conversar, apenas mandar áudios assobiando. Dessa forma, ele chega a registrar mais de 6 mil mensagens em uma hora.

Segundo Guilherme Martins, a brincadeira fez tanto sucesso que eles estão planejando transformar a brincadeira virtual em um campeonato de assobios com direito até a premiações futuras. "Tem gente de Paraíso e região, mas também de outros estados e até países. A gente pretende fazer uns campeonatos aí, valendo prêmio. Quem sabe fazer uns eventos maiores?", disse o jovem ao portal G1.

Nos comentários de um vídeo publicado no TikTok, algumas pessoas compartilharam as suas experiências ao participar do "grupo do assobio" e ao saber de sua existência. "O ADM me expulsou porque eu sou muito talentoso", disse um jovem. "A gente nunca sabe o que se passa no Whats dos outros mesmo", brincou outro. "'Ain, mas pra que?' As pessoas têm seus hobbies, nem tudo tem que ter um propósito", escreveu uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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