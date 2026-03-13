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Alunos do ITA criam jogo que simula ilha de Epstein com adolescente que precisa fugir de homens

Dias após o Dia Internacional da Mulher, o jogo descrevia uma vítima de 15 anos sequestrada, mantida em uma ilha por seis homens e obrigada a fugir.

Estadão Conteúdo
fonte

Jeffrey Epstein (Divulgação / Domínio Público)

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um grupo de alunos do curso de Engenharia de Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) apresentou, na quarta-feira, 11, um projeto de jogo de computador em sala de aula envolvendo o financista americano Jeffrey Epstein. O jogo descrevia uma vítima de 15 anos sequestrada, mantida em uma ilha por seis homens e obrigada a fugir.

A proposta simulava situações de perseguição contra uma personagem feminina menor de idade, fazendo alusão ao caso Epstein. A apresentação ocorreu durante uma atividade acadêmica da disciplina.

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Epstein foi um financista norte-americano condenado por comandar uma rede internacional de exploração sexual de menores. Nascido e criado em Nova York, ele iniciou a carreira como professor de matemática na escola de elite Dalton School, em Manhattan, mas construiu sua fortuna no mercado financeiro. Fez amizades e vínculos com políticos, artistas e celebridades, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), informou que a atividade fazia parte de uma aula do ITA voltada à concepção de jogos interativos, com o objetivo de desenvolver habilidades de programação e estruturação de código.

De acordo com o órgão, os estudantes foram convidados a apresentar propostas iniciais de temas a serem trabalhados ao longo do bimestre, exclusivamente no âmbito acadêmico.

O ITA afirmou que o tema específico "foi imediatamente descartado após ser identificado como inapropriado" e que o caso "está sendo tratado de forma célere e responsável, dentro das normas vigentes".

"Ações de conscientização serão reforçadas junto à comunidade discente por meio do Grupo de Trabalho de Equidade de Gênero e demais órgãos da estrutura administrativa e acadêmica do Instituto", informou o instituto.

A Associação dos Engenheiros do ITA (AEITA), o Centro Acadêmico Santos Dumont (Casd) e a Associação Atlética Acadêmica do ITA publicaram notas de repúdio ao episódio, afirmando que é inaceitável tratar com banalidade a violência sexual. Segundo as entidades, a atitude não reflete os valores da instituição.

Em meio às manifestações de repúdio, alunas e ex-alunas comentaram que o episódio não seria isolado. Segundo relatos, situações semelhantes já teriam ocorrido outras vezes sem mudanças efetivas. Algumas alunas relataram receio quanto à própria segurança dentro da instituição.

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