Jovens paraenses criam jogo gratuito sobre a Amazônia com foco na COP 30; saiba como jogar

Com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro de 2025, estudantes do curso de Computação do Centro Universitário de Belém (Faci Wyden) lançaram uma iniciativa inovadora: um jogo digital interativo com foco em temas socioambientais da Amazônia. Batizado de "Quiz Regional", o jogo já está disponível gratuitamente pela internet e propõe uma abordagem lúdica para estimular o interesse do público, especialmente jovens, pelos debates ambientais que estarão em pauta na conferência.

Desenvolvido durante a disciplina de Programação para Dispositivos Móveis em Android, o Quiz Regional combina elementos de RPG e níveis progressivos de dificuldade, abordando questões que vão desde a biodiversidade e os povos tradicionais até os desafios ambientais enfrentados na região Norte. A proposta é oferecer um canal de aprendizado que também funcione como ponte entre diferentes públicos e os temas da COP 30.

De acordo com o professor Alexandre Freitas, coordenador dos cursos de Computação da faculdade responsável, a iniciativa se destaca por sua capacidade de unir tecnologia, educação e sustentabilidade.

"Mediante o cenário climático global é importante usar métodos que facilitam o aprendizado e a troca de ideias entre seus participantes. O jogo pode ser visto como um canal facilitador desse diálogo entre as pessoas", disse o professor.

"De uma perspectiva mais interacional, o jogo permite levar as discussões que serão o alvo da COP30 para os ambientes de sala de aula, conectando estudantes de diferentes níveis acadêmicos e realidades, ampliando assim a possibilidade de inovar diante das pautas trabalhadas na conferência", explicou.

Sobre o jogo

Inspirado em formatos conhecidos como Show do Milhão e mecânicas típicas de jogos de RPG, o Quiz Regional apresenta um sistema de perguntas e respostas que evolui conforme o jogador avança. Tanto o participante quanto o apresentador virtual do quiz, aqui chamado de "Mestre Alexandria", têm um número limitado de vidas, e o desafio está em responder corretamente para derrotar o adversário e seguir para a próxima fase.

Cada acerto permite que o jogador avance e reduza as vidas do mestre, enquanto os erros impactam diretamente no desempenho do participante. O jogo inclui elementos de estratégia, com possibilidade de usar poderes especiais (cartas, roleta ou pulo) durante as rodadas.

Cada acerto causa 1 ponto de dano ao mestre;

Cada erro faz o jogador perder 1 ponto de vida;

Usar a roleta pode causar ou sofrer 3 de dano;

Usar cartas pode causar, sofrer ou recuperar 2 pontos de vida;

Pular perguntas também gera trocas de dano com o mestre.

Quiz Regional mistura RPG, perguntas e respostas e muitos elementos paraenses. (Reprodução/GX Games)

O Quiz Regional reúne 30 perguntas divididas em seis fases, que vão do nível mais fácil ao mais difícil. A cada fase, o jogador é levado a um novo cenário virtual inspirado em pontos turísticos icônicos de Belém, como o Mercado do Ver-o-Peso, a Estação das Docas e o Estádio Olímpico do Mangueirão. Além do conteúdo educativo, o jogo também com uma seleção de músicas de carimbó na trilha sonora.

Como jogar?

Para acessar o Quiz Regional, o usuário deve seguir os passos abaixo:

Acesse o site oficial da GX Games ou clique no link direto para o jogo. Aguarde o carregamento completo da página. Clique em "Iniciar" para começar a jogar. Leia cada pergunta com atenção e selecione a resposta correta. Clique em "Avançar" para seguir para a próxima etapa.

Ao final das seis fases, quem conseguir manter sua vida e derrotar o Mestre Alexandria será o grande vencedor da jornada.